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Trump und Vance haben Iran-Abkommen elektronisch unterzeichnet

epaselect epa13039118 US President Donald J. Trump gestures after disembarking from Air Force One at Geneva Airport prior the G7 summit in Evian, in Geneva, Switzerland, 15 June 2026. The summit is scheduled to take place from 15 to 17 June in nearby Evian, France. EPA/MARTIAL TREZZINI / POOL
© EPA
Vor der offiziellen Unterzeichnung eines Rahmenabkommens an diesem Freitag haben US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance US-Regierungskreisen zufolge das entsprechende Dokument bereits digital unterzeichnet.
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Das sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter. Von iranischer Seite habe der Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Baqer Qalibaf unterschrieben. Aus Teheran gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

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TOPSHOT - US President Donald Trump arrives for the G7 summit, in Evian, eastern France, on June 15, 2026. A G7 summit is set to take place June 15 to 17 in the French town of Evian-les-Bains near Switzerland and it will be attended by country leaders as well as the EU's foreign policy chief and ministers from Brazil, Canada, the United Arab Emirates and Turkey. (Photo by Christian Hartmann / POOL / AFP)
© APA/AFP/POOL/CHRISTIAN HARTMANN

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran am Sonntag auf das Abkommen verständigt, über dessen Inhalt noch nicht viel bekannt ist. Viele Stimmen bewerteten den Deal als Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess mit noch vielen Hürden. Details des Abkommens sollten binnen 24 bis 48 Stunden veröffentlicht werden, sagte ein anderer US-Regierungsbeamter. "Echte technische Gespräche" sollten dann später in der Woche folgen. Dabei solle US-Vizepräsident JD Vance für die Vereinigten Staaten die Verhandlungen führen.

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