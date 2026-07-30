Verdächtige Personen sorgen für Polizeieinsatz bei Metal-Festival

Die Polizei hat am Abend im Bereich Wacken nach zwei verdächtigen Personen gefahndet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Den Angaben zufolge wurden sie außerhalb des Festivalgeländes des Wacken Open Air (W:O:A) festgestellt und kontrolliert. Es bestehe keine Gefährdung für das Heavy-Metal-Festival und seine Besucher, hieß es weiter. Die Ermittlungen dauerten an. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Das Festival ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft.

Es wurde am Mittwoch eröffnet und läuft noch bis zum Sonntag. Das W:O:A gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt.