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85.000 Besucher

Verdächtige Personen sorgen für Polizeieinsatz bei Metal-Festival

Ein Mann mit Sonnenbrand steht mit freiem Oberkörper vor einer Bühne beim Wacken Open Air Festival.
© APA/dpa/Frank Molter
Die Polizei hat am Abend im Bereich Wacken nach zwei verdächtigen Personen gefahndet.
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Den Angaben zufolge wurden sie außerhalb des Festivalgeländes des Wacken Open Air (W:O:A) festgestellt und kontrolliert. Es bestehe keine Gefährdung für das Heavy-Metal-Festival und seine Besucher, hieß es weiter. Die Ermittlungen dauerten an. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Das Festival ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft.

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Es wurde am Mittwoch eröffnet und läuft noch bis zum Sonntag. Das W:O:A gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt.

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