85.000 Besucher
Verdächtige Personen sorgen für Polizeieinsatz bei Metal-Festival
Den Angaben zufolge wurden sie außerhalb des Festivalgeländes des Wacken Open Air (W:O:A) festgestellt und kontrolliert. Es bestehe keine Gefährdung für das Heavy-Metal-Festival und seine Besucher, hieß es weiter. Die Ermittlungen dauerten an. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Das Festival ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft.
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Es wurde am Mittwoch eröffnet und läuft noch bis zum Sonntag. Das W:O:A gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt.
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