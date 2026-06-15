Uruguay startet gegen Saudi-Arabien in neue Ära

Für Uruguay kommt es zur ersten Bewährungsprobe auf der WM-Bühne nach dem Ende der Teamkarrieren der Stürmerstars Luis Suarez und Edinson Cavani.

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Darwin Nunez ist einer jener Akteure, die in der Offensive in der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 0 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) glänzen sollen. Team-Aushängeschild ist Federico Valverde von Real Madrid. Mit einem erfolgreichen Start würde man auch für etwas Ruhe sorgen, sieht sich doch der seit Mai 2023 amtierende Teamchef Marcelo Bielsa auch wegen wenig erfolgreicher Testspielergebnisse mit reichlich Kritik von außen konfrontiert. Bei Saudi-Arabien ging es noch heftiger zu, da gab es im Vorfeld des Turniers gar einen Trainerwechsel.

Nach der Trennung von Herve Renard im April ist Nachfolger Georgios Donis nicht einmal zwei Monate im Amt. Auch deshalb ist eine ähnliche Überraschung von Kapitän Salem El-Dawsari und Co. wie 2022, wo in der Auftaktpartie der spätere Weltmeister Argentinien mit 2:1 bezwungen wurde, nicht wirklich zu erwarten. Auf WM-Ebene trafen die beiden Teams auch 2018 aufeinander, da behielt Uruguay dank eines Suarez-Treffers in Russland knapp mit 1:0 die Oberhand. Fraglich ist der Einsatz von Uruguays Abwehrchef Ronald Araujo wegen Muskelproblemen.