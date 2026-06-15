San Francisco rockt schon in rot-weiß-rot

Die Fans des ÖFB-Teams stürmen vor dem Spiel gegen Jordanien nach Kalifornien.

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"Was ist der Grund Ihrer Reise in die Vereinigten Staaten?," fragt die Einreisebeamtin streng. "Die Fußball-WM. Und Österreich ist endlich wieder dabei." Sätze, die man am Flughafen in San Francisco am Wochenende nicht nur von mir hörte, sondern gleich hundertfach!

Unzählige Schlachtenbummler pilgern zum Auftaktmatch gegen Jordanien. Zum ersten WM-Kick unseres Teams seit 28 Jahren. Wir wählten die Anflugvariante über London und wurden schon am Heathrow von Gleichgesinnten mit "Immer wieder Österreich" begrüßt. Dutzende Fans saßen im Flieger nach Kalifornien.

USA jubelt: "Austria, you are wonderful"

"Das ist ein einmaliges Erlebnis. Das darf man sich nicht entgehen lassen", so der einhellige Tenor. Über 2.000 Fans werden unser Team im Levi‘s Stadium unterstützen. Ein Herzbeben für unser Team. USA jubelt: "Austria, you are wonderful" Das war auch auf den neuralgischen Plätzen allgegenwärtig. Egal ob Union Square, Fisherman‘s Wharf oder im Cable Car.

Die Cable Cars dürfen natürlich auch nicht fehlen © oe24

Österreich war überall Hunderte Fans zogen im Teamdress durch die Stadt. Manche auch in Lederhose. Und alle immer in freudiger Erwartung. Ein "Wir singen rot. Wir singen weiß. Wir singen rot-weiß-rot" auf den Lippen. Nicht aufdringlich, herzlich. Den Amis gefällt es. "Austria, you are wonderful!" Österreich ist bei der WM angekommen.

Und auch San Francisco ist in freudiger Erwartung. An jeder zweiten Ecke gibt es FIFA-Fan-Stores. In jedem Lokal gibt’s die Live-Übertragung und für Österreich sogar einen eigenen Fanmarsch. Vor Jordanien wollen sich alle Fans am Democracy Way treffen. Ich bin dabei! Am Weg zum ersten wichtigen WM-Sieg!