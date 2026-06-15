Trainer-Entlassung
Rauswurf! Herbe Pleite kostet WM-Coach den Job
Mit einer Gruppe aus den Niederlanden, Japan und Schweden durfte sich eigentlich auch Tunesien berechtigte Chancen auf das Sechzehntelfinale machen.
Dann die bittere Abfuhr, die "Tre Kronor" fertigten Tunesien in der Nacht auf Montag mit 5:1 ab. Trainer Sabri Lamouchi wirkte ratlos, noch extremer war es wohl am Montag im Laufe des Tages.
Nur fünf Spiele im Amt
Denn wie der renommierte Journalist Romain Molina berichtet, muss der Franzose seinen Posten freimachen - Entlassung! Und das, obwohl der 54-Jährige erst im Jänner ins Amt gekommen war.
Fünf Partien später, mit nur einem Sieg gegen Haiti (1:0), ist die gemeinsame Reise wohl bereits beendet. Mit jeweils fünf Gegentoren in den letzten zwei Spielen (0:5 gegen Belgien in einem Testspiel) gingen Lamouchi vermutlich die Argumente aus.
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Als Interimscoach für die Spiele gegen Japan (21.6., 6 Uhr) und die Niederlande (26.6., 1 Uhr) soll der ehemalige Stürmer Wahbi Khazri (u.a. St. Etienne und Sunderland) einspringen.
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