5:1 - Schwedenbomben vernaschen Tunesien

Schweden ist eindrucksvoll in die WM gestartet. Die Skandinavier feiern im Schicksalsspiel der Gruppe F einen klaren 5:1-Sieg gegen Tunesien.

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Die Schweden legten in Guadalupe ein Offensiv-Feuerwerk auf den Rasen und feierten einen verdienten 5:1-Erfolg über Tunesien. Nach zwei Treffern in der ersten halben Stunde kamen die Nordafrikaner zwar noch einmal heran, doch die Tre Kronor hatten die passende Antwort parat und übernahmen die Spitze der WM-Gruppe F.

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Von Beginn an gab Schweden den Ton an. Tunesien fand kaum Mittel gegen die offensivfreudigen Skandinavier, die ihre Überlegenheit früh in Zählbares ummünzten. Nach mehreren missglückten Klärungsversuchen der Afrikaner landete der Ball bei Yasin Ayari, der mit einem wuchtigen Distanzschuss das 1:0 (7.) erzielte. Das Traumtor war der verdiente Lohn für die starke Anfangsphase.

Auch danach blieb Schweden die klar bessere Mannschaft. Die Nordafrikaner kamen kaum über die Mittellinie und konnten sich nur selten aus dem Druck befreien. Nach einer halben Stunde schlugen die Tre Kronor erneut zu. Viktor Gyökeres behauptete den Ball stark an der Mittellinie und schickte Alexander Isak auf die Reise. Der Stürmer ließ sich die Chance nicht entgehen und erhöhte auf 2:0 (30.).

Schweden gegen Tunesien 1 / 8 © APA/AFP/JULIO CESAR AGUILAR © APA/AFP/JULIO CESAR AGUILAR © FIFA via Getty Images

Tunesien schöpfte kurz Hoffnung

Als die Partie bereits klar in Richtung Schweden zu laufen schien, meldete sich Tunesien plötzlich zurück. Nach einer scharfen Flanke von Hannibal Mejbri köpfelte Omar Rekik zum 1:2 (43.) ein und brachte die Nordafrikaner kurz vor der Pause wieder ins Spiel.

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Die Hoffnung auf eine Wende hielt allerdings nicht lange. Zwar verzeichnete Tunesien nach dem Seitenwechsel deutlich mehr Ballbesitz, wirklich gefährlich wurden die Afrikaner aber kaum. Stattdessen leistete sich Kapitän Ellyes Skhiri einen folgenschweren Fehler. Rund 25 Meter vor dem eigenen Tor verlor er den Ball an Alexander Isak, der sofort Gyökeres bediente. Der Arsenal-Stürmer ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 3:1 (59.).

Joker setzte den Schlusspunkt

Mit dem dritten Treffer war die Partie praktisch entschieden. Tunesien rackerte sich zwar weiter ab, fand gegen die kompakte schwedische Defensive aber keine Lösungen. Die Tre Kronor kontrollierten das Geschehen souverän und hielten den Gegner weit vom eigenen Tor fern.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Joker Mattias Svanberg. Der Mittelfeldspieler war erst wenige Sekunden auf dem Platz, als er auf 4:1 (85.) erhöhte und die Überlegenheit der Skandinavier endgültig auch auf der Anzeigetafel sichtbar machte. Zur Krönung der Tor-Party traf Ayari in der 96. Minuten zum 5:1-Endstand Damit setzte sich Schweden an die Spitze der Gruppe F und machte einen wichtigen Schritt Richtung K.o.-Phase.