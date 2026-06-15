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Di., 3 Uhr

Iran will nach Unruhen gegen Neuseeland angreifen

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Das Duell zweier sportlicher Außenseiter steht ganz unter dem Einfluss der weltpolitischen Verwerfungen zwischen dem Iran und Co-Gastgeber USA.
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Für das iranische Team bedeutet das Match in der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 3 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) ein Kurztrip von Mexiko aus nach Los Angeles. Es wird sich weisen, wie die Mannschaft dort empfangen wird. Der Iran hat bei bisher sechs WM-Teilnahmen noch nie die K.o.-Runde erreicht.

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Neuseeland, das zum dritten Mal bei einer WM spielt, wartet noch auf einen Sieg bei dem Großevent. 2010 gelangen allerdings drei Remis gegen die Slowakei, Italien und Paraguay, dennoch schieden die "Kiwis" damals aus. Die Hoffnungen des Landes ruhen vor allem auf Kapitän und Rekordtorschütze Chris Wood von Nottingham Forest. Das Duell mit dem Iran ist eine WM-Premiere.

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