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Klima-Gipfel

Arnie in Wien! Start-Schuss für E-Flotte der Post

Arnold Schwarzenegger präsentiert E-Flotte der Post AG.
© Post-AG
Arnold Schwarzenegger ist für seinen Klima Summit in Wien angekommen - und gab vor der Hofburg den Startschuss für die elektronische Post-Zustellung.
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„ Ich freue mich sehr, dass die Österreichische Post AG in diesem Jahr unseren AUSTRIAN WORLD SUMMIT unterstützt und in Österreich eine zentrale Rolle im Bereich Nachhaltigkeit einnimmt", erklärte ein gut gelaunter Arnold Schwarzenegger beim Kick-Off der elektronischen Postzustellung in Wien vor der Hofburg.

Startschuss am Heldenplatz mit Minister & Post-Chef

Zur Feier dieses Meilensteins fand heute am Heldenplatz der offizielle Startschuss mit Arnie sowie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, dem Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, und Post-Generaldirektor Walter Oblin statt.

Arnold Schwarzenegger mit Post-Chef am Heldenplatz
Arnold Schwarzenegger mit Post-Flotte © Post-AG

"E Mobilität ist weltweit ein entscheidender Zukunftspfad, und jede Investition in diesem Bereich ist sinnvoll", erklärte Schwarzenegger weiter und dankte der Post für ihre wichtige Initiative.

Star-Gäste heute beim Austrian World Summit

Der Hollywood-Star und gebürtige Steirer ist wieder Gastgeber für den "Austrian World Summit", den Klimagipfel in Wien, bei dem auch Stars wie Richard Gere und auch Ex-Vize-US-Präsidentin Kamala Harris sprechen werden.

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Auch in Wien signierte der ehemalige Gouverneur Kaliforniens noch eine elektrische Harley Davidson der "Jesus Biker", die bei einer dreitätigen Tour von Deutschland eine eigene "Terminator"-Harley nach Wien fuhren. Extra für Schwarzenegger gebaut.

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