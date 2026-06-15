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Spieler verliert mit Wette 1 Million wegen Spanien-Pleite

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ATLANTA,GEORGIA,USA,15.JUN.26 - SOCCER - FIFA World Cup 2026, group stage, Spain vs Cabo Verde. Image shows Lamine Yamal and Pedri (ESP). Photo: GEPA pictures/ Witters/ Ulrich Hufnagel - ATTENTION - COPYRIGHT FOR AUSTRIAN CLIENTS ONLY
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Eine teure Lektion erlebte eine Person am Montag, die eine stolze Summe auf einen Sieg von Spanien gesetzt hatte.
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Schon nach fünf WM-Tagen gab es bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada mehrere Überraschungen. Das Remis von Katar gegen die Schweiz sorgte schon für Schlagzeilen. Doch das 0:0 von Kap Verde gegen Europameister und Wett-Favorit Spanien ist eine der größten WM-Sensationen seit langem.

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Die Iberer waren bei den Buchmachern vor Turnierstart hoch im Kurs. Nicht nur auf einen Sieg in der Partie, sondern auch beim Gewinn der Weltmeisterschaft.

Dementsprechend überzeugt war scheinbar eine Person, die bei einem internationalen Wettanbieter aus Amerika 1 Million Dollar auf einen Spanien-Sieg gegen den Insel-Staat aus Afrika gesetzt hatte.

85.000 Dollar Gewinn mit 1 Million Dollar Einsatz

Der Gewinn wäre vergleichsweise zum Einsatz gering gewesen. Hätten Yamal & Co. wenigstens einen Treffer erzielt, hätte es ein Plus von 85.943 Dollar gegeben, immer noch eine ordentliche Summe.

Die wohl sicherste Wette der Endrunde hat nun auch den größten Verlust, den man machen könnte. In Europa sind solche Einsätze gar nicht erlaubt. Die heimischen Wettanbieter haben ein Gewinn-Limit von 10.000 €.

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