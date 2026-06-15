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WM-Wunder

0:0 - Spanien blamiert sich gegen Debütant Kap Verde

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Spain's midfielder #16 Rodri (L) reacts after next to Cape Verde's goalkeeper #01 Vozinha (C) after missing a goal opportunity during the 2026 World Cup Group H football match between Spain and Cape Verde at the Atlanta Stadium in Atlanta on June 15, 2026. (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Europameister Spanien ist mit einer Bruchlandung in die WM gestartet. Gegen Debütant Kap Verde gibt es die erste Nullnummer des Turniers statt des erwarteten Pflichtsiegs.
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Es ist die erste ganz große Sensation der WM: Europameister und WM-Co-Favorit Spanien kam gegen Debütant-Zwerg Kap Verde (FIFA-67.) zum Auftakt nicht über ein 0:0 hinaus.

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Dabei hatten die lange ideenlos agierenden Spanier jede Menge Chancen, die besten in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Doch schaffte es Ferran Torres aus kurzer Distanz nur die Latte zu treffen (39.), beim Nachschuss rettete Kap-Verde-Goalie Vozinha mit einer Wahnsinns-Parade. Der 40-Jährige Insel-Schlussmann spielte das Match seines Lebens – in der 45. Minute und noch einmal in der Nachspielzeit der 1. Hälfte hielt er die Null fest.

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Nach Seitenwechsel kam "La Roja" fast im Minutentakt zu Chancen, doch der Ball ging nicht ins Tor. Auch die Einwechslung der Super-Youngsters Lamine Yamal und Nico Williams half den Spaniern nicht mehr.

Spanien gegen Kap Verde

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Die Zahlen sprachen ganz klar für die Spanier: 74% Ballbesitz, 25:5 Torschüsse.

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Für Österreich könnte der Punkteverlust der Spanier noch sehr wichtig sein: Als Gruppen-Zweiter würden wir nämlich im Sechzehntelfinale auf den Sieger der Spanien-Gruppe treffen ...

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