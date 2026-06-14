Sitzt in Mexiko fest
Unterlagen fehlen: WM-Team darf nicht in USA einreisen
Bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada droht nun das totale Chaos. Grund sind, wie schon im Vorfeld mehrfach befürchtet, die strengen Auflagen zur Einreise in die USA.
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Denn während der Iran trotz des Visa-Krimis am Sonntag scheinbar ohne große Probleme einreisen konnte und sich auf den Auftakt gegen Neuseeland in der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 3 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in Los Angeles vorbereitet, sitzt ein anderes Team in Mexiko fest.
Warten auf Abflug
Uruguay konnte den Flug für das Match gegen Saudi-Arabien in der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 0 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) nicht antreten. Grund seien allerdings vielmehr fehlende Unterlagen beim Flugzeug.
Sogar die Pressekonferenz mit Coach Marcelo Bielsa vor dem Spiel droht abgesagt zu werden. Denn das Team sitzt derzeit in Cancún fest und wartet, dass es endlich losgeht.
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Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen an einer Lösung, damit der Spielplan überhaupt eingehalten werden kann.
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