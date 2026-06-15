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Keine Verletzung

WM-Schock: Belgien-Star Doku muss nach Spiel abreisen

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© APA/AFP/JOHN THYS
Ausgerechnet Belgiens ManCity-Star Jeremy Doku wird das Team-Camp verlassen, bevor das Turnier vorbei ist.
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Eine WM-Teilnahme ist für jeden Spieler ein besonderer Moment. Umso überraschender kommt es, dass einer der Superstars von Geheimfavorit Belgien das Teamcamp vorzeitig verlassen wird.

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Am Montag feierten die roten Teufel ihren Einstand gegen Ägypten. Dort zählte er zu den Hoffnungsträgern seiner Nation, dennoch wird er nicht bis zum Ende der Weltmeisterschaft in Nordamerika bleiben.

Das hat allerdings gar keinen gesundheitlichen Grund. Der Offensiv-Allrounder von Manchester City ist fit, auch wenn er gegen Ägypten öfter hart gefoult wurde.

Emotionaler Grund

Der Grund für sein vorzeitiges WM-Aus ist ein viel schönerer. Denn er und seine Frau Shireen werden in den kommenden Tagen erstmals Eltern. "Niemand will die Geburt seines ersten Kindes vermissen", erklärte der 24-Jährige, dass er jederzeit damit rechnet, die USA in Richtung Heimat zu verlassen.

Der geplante Geburtstermin ist Anfang Juli, da würde gerade die K.o.-Phase beginnen. Zeitgleich ist ihm die Verantwortung im Nationalteam dennoch bewusst: "Ich weiß aber auch, dass im Fußball viel mehr auf dem Spiel steht. Der Fußballverband hat jedenfalls Verständnis für die Spieler und unsere Situation."

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Spätestens wenn Belgien den Aufstieg schafft, könnte Doku aber direkt am Flughafen weiterfahren, um bei der Geburt seines ersten Sohnes dabei sein zu können.

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