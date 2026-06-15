So schalten Sie die neue Siri AI in Österreich frei

In der EU ist die neue Siri AI wegen regulatorischer Vorgaben noch nicht freigeschaltet. Aber während der Beta kann eine eingeschränkte Version freigeschaltet werden.

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Wegen des regulatorischen Streitpunkts rund um den Digital Markets Act (DMA) erhalten iPhone-User aus der EU aktuell keinen Zugang zur neuen Siri KI in iOS 27. Die derzeitige Beta-Phase ist regional gesperrt. Die Sperre kann mit einem technischen Umweg umgangen werden.

Hierzulande können sich Nutzer auf eine Warteliste eintragen, um die neue Funktion schrittweise freischalten zu lassen.

Aber es gibt einen Weg, all dieses zu umgehen und die neue Siri KI schon jetzt zu testen. Achtung: Die Anleitung ist keine Garantie, dass alles funktioniert, und erfolgt auf eigene Gefahr.

Anleitung zu neuen Siri KI

Wichtig zum Start: Die Systemfunktionen sind an die Herkunft des verwendeten Accounts gebunden. Aus diesem Grund wird dringend eine amerikanische Apple-ID benötigt. Diese kann kostenlos auf der Apple-Website angelegt werden.

Während der Registrierung muss die USA als Standort ausgewählt werden. Dafür wird eine echte US-Adresse benötigt. Dafür können Sie die Anschrift eines amerikanischen Lokals verwenden. Eine Kreditkarte oder andere Zahlungsmethode wird in diesem Schritt nicht angegeben. Bei jenem iPhone oder iPad, auf dem iOS 27 Beta installiert ist, müssen die regionalen Einstellungen angepasst werden. Zum Beginn wird unter Einstellung → Apple Account → Medien & Käufe der österreichische Account abgemeldet. Danach melden Sie sich mit der neuen US-Apple-ID an. Als Nächstes muss die Sprache umgestellt werden. Unter Allgemein → Sprache & Region wird die Systemsprache auf Englisch umgestellt. Die Region muss auf die Vereinigten Staaten umgeändert werden. In den Siri-Einstellungen muss die Sprachausgabe ebenfalls auf Englisch gesetzt werden. Zum Abschluss starten Sie Ihr Gerät neu. Danach sollte in den Siri-Optionen die "Join Waitlist" sichtbar sein. Wenn der reine Wechsel des Accounts nicht genügt, müssen Sie einen vollständigen Reset des iPhones durchführen.

Der Reset wird über Einstellungen → Allgemein → iPhone durchgeführt. Achtung: Dabei wird das Smartphone komplett gelöscht. Das Gerät startet neu und der Einrichtungsassistent führt durch die Konfiguration. Von Anfang an müssen Sie Englisch als die Sprache, als Region die USA und die zuvor erstellte US-Apple-ID auswählen, wodurch die Siri KI nun funktionieren soll