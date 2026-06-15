Google hat einen neuen Flugsimulator

Nach der Desktopversion kam man jetzt auch im Browser die Flugsimulator-Funktion um die Welt fliegen.

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Seit 2005 gibt es Google Earth. Anders als Maps, welches vorrangig für die Navigation genutzt wird, dient Earth als ein virtueller Globus und ist deutlich detaillierter.

Die Software wird für den Desktop und als mobile App angeboten. Zusätzlich gibt es eine abgespeckte Version für den Browser. Ausgerechnet diese hat vor wenigen Tagen ein großes Update erhalten, die bisher nur in der Desktopversion vorhanden war: ein Flugsimulator.

Einfacher Simulator

Der Simulator ist über die Schaltfläche "Tools" in der oberen Menüleiste aufrufbar. Danach wird ein Head-up-Display angezeigt, der unter anderem Richtung, Steigungswinkel und Querneigungswinkel des Flugzeugs zeigt. Das virtuelle Flugzeug kann mit einem Joystick oder mit Maus und Tastatur gesteuert werden. Eine genaue Anleitung steht im Entwickler-Leitfäden von Google. Wenn man abstürzt, kann über einen Klick einfach das Abenteuer neu starten.

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Der Flugsimulator von Google Earth ist im Vergleich zu richtigen Flugspielen einfach gehalten. Google stuft die Funktion als "experimentell" ein. Somit sollte es keine Überraschung sein, wenn etwa komische Grafik-Artefakte zu sehen sind.