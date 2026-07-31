Digital
TV
E-Paper
Immo

Neue Vorkommnisse

Silicon-Valley in Panik: Wenn die KI plötzlich ausbricht

© Anadolu via Getty Images
KI außer Rand und Band! Insider schlagen Alarm: Schon wieder brechen Agenten aus dem OpenAI-Labor aus.
OE24 auf Google bevorzugen

OpenAI hat Insidern zufolge weitere Fälle entdeckt, in denen autonome KI-Agenten aus einer vermeintlich isolierten Testumgebung ausgebrochen sind. Dies sei im Zuge der Untersuchung des Hackerangriffs auf die Technologiefirma Hugging Face in diesem Monat ans Licht gekommen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag laut Reuters. Das Unternehmen prüfe diese neuen Vorkommnisse nun ebenfalls.

Auch interessant

Nach OpenAI: Auch Anthropic-KI bricht aus

KI-Hackerangriff von OpenAI größer als bisher bekannt

Wecker-Revolution beim iPhone

Einer der Insider betonte, die Ausbrüche seien von begrenztem Ausmaß gewesen. Man gehe davon aus, dass keiner der Agenten das Netzwerk von OpenAI verlassen habe. OpenAI verwies auf eine frühere Erklärung, wonach das Unternehmen neben dem Eindringen bei Hugging Face auch "umfassendere Aktivitäten unserer Modelle" überprüfe.

Die bisher unbekannte Ausweitung der internen Nachforschungen begann kurz bevor der Hauptkonkurrent Anthropic ähnliche Probleme einräumte, sagten die beiden Insider sowie eine dritte mit dem Vorgang vertraute Person. Anthropic hatte offengelegt, dass seine Modelle für eine Reihe von Sicherheitsvorfällen bei drei anderen Unternehmen verantwortlich waren, die bis in den April zurückreichen. Der Vorfall bei Hugging Face hatte weltweit für Aufsehen gesorgt, nachdem ein KI-Agent von OpenAI aus einer Testumgebung entkommen war.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Umfrage: Teuerungs-Hilfe rettet die ÖVP

KI-Alarm: Jetzt droht der totale Kontrollverlust

Wecker-Revolution beim iPhone

Die „Nackt-Gut-Aussehen“-Formel: M.A.R.K.-Methode als neue Wunderwaffe

KI-Hackerangriff von OpenAI größer als bisher bekannt

"Schreckliche Einstellung": Amira Pocher verlangt, dass der Mann zahlt

Silicon-Valley in Panik: Wenn die KI plötzlich ausbricht

Licht abdrehen: Darum können Lichtquellen den Schlaf stören

Nach OpenAI: Auch Anthropic-KI bricht aus

Haftstrafen im Klagenfurter Missbrauchsprozess: 15 und 12 Jahre