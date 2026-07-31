Silicon-Valley in Panik: Wenn die KI plötzlich ausbricht

KI außer Rand und Band! Insider schlagen Alarm: Schon wieder brechen Agenten aus dem OpenAI-Labor aus.

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OpenAI hat Insidern zufolge weitere Fälle entdeckt, in denen autonome KI-Agenten aus einer vermeintlich isolierten Testumgebung ausgebrochen sind. Dies sei im Zuge der Untersuchung des Hackerangriffs auf die Technologiefirma Hugging Face in diesem Monat ans Licht gekommen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag laut Reuters. Das Unternehmen prüfe diese neuen Vorkommnisse nun ebenfalls.

Einer der Insider betonte, die Ausbrüche seien von begrenztem Ausmaß gewesen. Man gehe davon aus, dass keiner der Agenten das Netzwerk von OpenAI verlassen habe. OpenAI verwies auf eine frühere Erklärung, wonach das Unternehmen neben dem Eindringen bei Hugging Face auch "umfassendere Aktivitäten unserer Modelle" überprüfe.

Die bisher unbekannte Ausweitung der internen Nachforschungen begann kurz bevor der Hauptkonkurrent Anthropic ähnliche Probleme einräumte, sagten die beiden Insider sowie eine dritte mit dem Vorgang vertraute Person. Anthropic hatte offengelegt, dass seine Modelle für eine Reihe von Sicherheitsvorfällen bei drei anderen Unternehmen verantwortlich waren, die bis in den April zurückreichen. Der Vorfall bei Hugging Face hatte weltweit für Aufsehen gesorgt, nachdem ein KI-Agent von OpenAI aus einer Testumgebung entkommen war.