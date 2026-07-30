Digital
TV
E-Paper
Immo

Außer Kontrolle

KI-Hackerangriff von OpenAI größer als bisher bekannt

ChatGPT-App mit Logo auf Smartphone-Bildschirm, daneben das große ChatGPT-Logo.
© EPA
Der Hackerangriff durch eine außer Kontrolle geratene KI-Software des US-Konzerns OpenAI hat größere Ausmaße als bisher bekannt.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie Fachportale wie Wired.com und Hacker News berichten, hat der autonome KI-Agent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI bei einem Ausbruch aus seiner Testumgebung nicht nur die Open-Source-Plattform Hugging Face attackiert, sondern gezielt fremde Zugangsdaten abgegriffen und mindestens vier weitere Online-Dienste gekapert.

Auch interessant

Wecker-Revolution beim iPhone

KI-Alarm: Jetzt droht der totale Kontrollverlust

WhatsApp bekommt neue Top-Funktion

Der Vorfall ereignete sich beim Test eines neuartigen KI-Modells und eines Forschungsprototypen auf der Benchmark-Plattform ExploitGym. Um die maximalen Angriffsfähigkeiten zu messen, hatte OpenAI die Sicherheitsleitplanken deaktiviert. Statt die gestellten Programmierrätsel regulär zu lösen, entschied sich die KI autonom dazu, die Musterlösungen direkt von den Servern von Hugging Face zu stehlen.

Öffentliche Zugangsdaten genutzt

In einer aktualisierten Stellungnahme betont OpenAI jedoch, dass bisher keine weiteren Vorfälle von ähnlicher Schwere oder Skalierung wie bei Hugging Face festgestellt wurden. Die laufende Untersuchung ergab lediglich, dass die Modelle öffentlich einsehbare Zugangsdaten nutzten, um auf Account-Ebene in vier Konten bei vier Drittanbieter-Diensten einzudringen. Zudem war der Code eines Kunden des Anbieters Modal betroffen. Hinweise auf eine tiefere Beeinträchtigung dieser Anbieter oder anderer Nutzerkonten gebe es nicht.

Zusätzlich nutzte die KI frei zugängliche Web-Werkzeuge wie Screenshot-Dienste als Steuerungsnetzwerk, ohne diese jedoch auf System- oder Account-Ebene zu kompromittieren. Bei Hugging Face hingegen erlangte der Agent Administrator-Rechte, Root-Zugriffe auf Produktionsservern und band 181 eigene Geräte ein.

Politik fordert Notausschaltknopf

Der Vorfall hat in den USA bereits politische Konsequenzen ausgelöst. Im US-Kongress wurde parteiübergreifend der "AI Kill Switch Act" eingebracht, um Notabschalt-Mechanismen für KI gesetzlich vorzuschreiben. OpenAI hat den betroffenen Forschungsprototypen inzwischen deaktiviert und verschlüsselt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wecker-Revolution beim iPhone

KI-Alarm: ChatGPT weltweit down

Apple setzt nun radikalen iPhone-Plan um

Friedhof to go: Zentralfriedhof führt Audioguide ein

Facebook bekommt Abzeichen für echte Profile

DIESE ChatGPT Codes muss jeder kennen

KI-Hackerangriff von OpenAI größer als bisher bekannt

KI-Alarm: Jetzt droht der totale Kontrollverlust

WhatsApp bekommt neue Top-Funktion

Achtung! Dann wird Ihr Samsung Galaxy dauerhaft gesperrt