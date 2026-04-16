ÖVP-Wirtschaftsbund wählt Schultz zur Mahrer-Nachfolgerin

Der ÖVP-Wirtschaftsbund schließt das Kapitel Harald Mahrer endgültig und wählt die Tiroler Touristikerin Martha Schultz offiziell zu dessen Nachfolgerin.

Bisher hat sie ihn geschäftsführend ersetzt. Die 22. Generalversammlung am Freitag wurde dafür vorverlegt. Medien sind dort nicht erwünscht - es gebe einen Youtube-Livestream, hieß es in der Einladung der bedeutenden Teilorganisation der Volkspartei, die in der Wirtschaftskammer (WKÖ) absolut regiert.

In der WKÖ ist Schultz Mahrer bereits nachgefolgt. Während sie in der Kammer an Einsparungen arbeitet und einen Reformprozess umzusetzen sucht, wird beim Wirtschaftsbund etwa die Zahl der stellvertretenden Vorsitzenden reduziert. Die bisherigen Wirtschaftsbund-Vizepräsidentinnen und -präsidenten - der Wiener Walter Ruck, der sich zuletzt mit Postenschachervorwürfen konfrontiert sah, der Steirer Josef Herk, der Salzburger Peter Buchmüller, Oberösterreichs Doris Hummer und Niederösterreichs Wolfgang Ecker - verlieren ihre Positionen. Künftig soll es nur mehr zwei Stellvertretende geben: Neben Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl soll Burgenlands Kammerpräsident Andreas Wirth in den Vorstand aufrücken.

Mahrer war über verschiedene Gehaltsthematiken in der Kammer und eine missglückte Kommunikation dazu gestolpert - und musste schlussendlich vorzeitig seinen Hut nehmen. Ob er zur Generalversammlung kommen wird, ließ eine Wirtschaftsbundsprecherin gegenüber der APA am Donnerstag offen. Eine Einladung sei erfolgt.

Mit ÖVP-Parlamentarierin Tanja Graf hat der Wirtschaftsbund seit Jänner auch eine Frau als Generalsekretärin. Sie ersetzte Kurt Egger, ebenso ein Abgeordneter zum Nationalrat. Stellvertretender Generalsekretär ist derzeit ÖGK-Verwaltungsratschef Peter McDonald.