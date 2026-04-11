50-Millionen-Star auf Bayern-Radar

Der FC Bayern plant für die Zukunft und richtet seinen Blick auf Werder Bremens Karim Coulibaly. Doch auch die internationale Konkurrenz ist an dem 18-jährigen Top-Talent interessiert.

Karim Coulibaly hat sich bei Werder Bremen mit 22 Einsätzen zu einer festen Größe im Team entwickelt und steht nun auch im Visier des FC Bayern, wie der Transfer-Insider Ekrem Konur berichtet. Die Münchner Scouts beobachten den 18-jährigen Innenverteidiger intensiv, um die Defensive langfristig zu verstärken.

Die Konkurrenz ist allerdings riesig. Neben Arsenal und Real Madrid bereitet vor allem Paris Saint-Germain ein Angebot über 40 Millionen Euro vor. Werder Bremen bleibt jedoch hart und verlangt mindestens 50 Millionen Euro für den Youngster, dessen Marktwert aktuell bei 22 Millionen Euro liegt.

Ob die Bayern bei diesen Summen einsteigen, ist offen. Nach der Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano besteht kein akuter Handlungsbedarf. Coulibaly bleibt ein strategisches Ziel, das die Bayern vorerst weiter aus der Distanz beobachten.