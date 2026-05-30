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Königsklassen-Finale

PSG startet in Bestbesetzung, Arsenal muss rotieren

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Paris Saint-Germain's Achraf Hakimi und Ousmane Dembele
Paris Saint-Germain's Achraf Hakimi und Ousmane Dembele © APA/AFP/FRANCK FIFE
Es ist das am heißesten erwartete Spiel der Fußballsaison: das Endspiel in der Champions League zwischen PSG und Arsenal. Während die Franzosen in Bestbesetzung starten, müssen die Gunners rotieren.
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Die Startaufstellungen trudelten etwas über eine Stunde vor Anpfiff um 18 Uhr (ZDF, Sky, Canal+) ein. Im Vorfeld war ein Startelf-Einsatz bei mehreren Stars fraglich.

Bei PSG handelte es sich dabei vor allem um die Topstars Achraf Hakimi und Ousmane Dembélé. Luis Enrique setzt wohl aber auf Risiko, denn beide sind von Beginn an dabei. Ganz anders sein Gegenüber Mikel Arteta.

Auch wenn die Engländer über ihre starke Defensive kommen, startet bei Arsenal Jurrien Timber als Rechtsverteidiger. Stattdessen muss Cristhian Mosquera, eigentlich Innenverteidiger, erneut außen aushelfen.

Abseits dessen ist aber auch Arsenal in der Bestbesetzung am Start. Kai Havertz startet vor Viktor Gyökeres im Sturmzentrum, Leandro Trossard bekommt am linken Flügel den Vorrang.

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Die PSG-Aufstellung: Safonov - Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi - Ruiz, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Doue

Die Arsenal-Aufstellung: Raya - Hincapie, Saliba, Gabriel, Mosquera - Lewis-Skelly, Rice, Ödegaard - Trossard, Havertz, Saka

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