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Hagel und Blitze

Unwetter-Chaos bedroht CL-Finale

Paris Saint-Germain's players take part in a MD-1 training session on May 29, 2026, the eve of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal at the Puskas Arena in Budapest. Paris Saint-Germain (PSG) face Arsenal in the UEFA Champions League final football match on May 30, 2026 in Budapest. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
PSG beim letzten Training vor dem Finale in Budapest © APA/AFP/FRANCK FIFE
Eine Unwetterwarnung des ungarischen Wetterdienstes sorgt im Vorfeld des Champions-League-Finales für viel Aufregung. In Budapest wird am Nachmittag mit Wind, Hagel und Blitzen gerechnet.
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Am Nachmittag zieht ein heftiges Unwetter über die ungarische Hauptstadt. Dabei sollen im Zentrum von Budapest vor allem Regenschauer auftreten. Die gute Nachricht für die Spieler und Zuschauer im Stadion: Bis zum Spielbeginn um 18 Uhr sollten die gröbsten Schauer an der Puskás Arena vorbeigezogen sein.

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Im diesjährigen Finale trifft der Titelverteidiger Paris Saint-Germain auf den englischen Meister FC Arsenal. Vor etwa 67.000 Zuschauern möchten die Pariser die zweite Mannschaft nach Real Madrid werden, die ihren Titel verteidigt hat. Für die "Gunners" wäre ein Sieg der Champions-League-Titel in ihrer Vereinsgeschichte.

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