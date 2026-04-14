"Kommissar Rex": So erfolgreich war der Start des neuen Teams im ORF

Der Kult-Hund ist zurück: Das Comeback von "Kommissar Rex" im ORF sorgte für Spitzenquoten. Mit einem neuen Team und spannenden Fällen aus Wien konnte der vierbeinige Ermittler das Publikum auf Anhieb begeistern und sicherte sich einen Marktanteil von 29 Prozent.

Die Rückkehr des berühmtesten Schäferhundes Österreichs war ein voller Erfolg. Wer die weiteren Folgen von "Kommissar Rex" vorab sehen möchte, findet diese jeweils sieben Tage vor der Ausstrahlung in ORF 1 auf der Plattform ORF ON. Dort steht auch die erste Episode "Wien sehen und sterben" bereits seit Sonntag zum Nachschauen bereit. Das neue Ermittlerteam rund um Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher lockte zum Auftakt am Montag durchschnittlich 754.000 Zuschauer vor die Bildschirme.

„Kommissar Rex“ geht wieder auf Spurensuche – und beim TV-Comeback des vierbeinigen Ermittlers ist ein prominent besetztes Team an seiner Seite: Maximilian Brückner übernimmt die Rolle von Chefinspektor Max Steiner, der als erfahrener Kriminalbeamter gemeinsam mit seinem Schäferhund Rex Verbrechen aufklärt. Sein Kollege Inspektor Felix Burger wird von Ferdinand Seebacher dargestellt, als Gerichtsmediziner Dr. Tom Wippler ist Alfred Dorfer zu sehen. Doris Golpashin komplettiert als Chefin Major Evelyn Leitner das neue „Kommissar Rex“-Team, das u. a. in einem gescheiterten Bombenanschlag und einem Todesfall in einem Fiaker ermitteln muss. Doch damit nicht genug: Vor Max’ Tür steht plötzlich seine erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt), die von einer Südamerika-Reise zurückkehrt – und sie stellt ihren Vater vor einige emotionale Herausforderungen. © ORF/Joyn SAT.1/Petro Domenigg

Ermittlungen im Herzen Wiens

In der ersten Folge mussten die Ermittler einen gewaltsamen Todesfall in einem Fiaker aufklären. Gemeinsam mit Doris Golpashin und Alfred Dorfer bewies das Team, dass der Charme der Serie auch im Jahr 2026 ungebrochen ist. Unterstützt wurden sie dabei von Schäferhund Rex, alias Reginald von Ravenhorst VIII., dessen Instinkt und Spürsinn eine entscheidende Rolle beim Sicherstellen von Spuren und Indizien spielten.

„Kommissar Rex“ geht wieder auf Spurensuche – und beim TV-Comeback des vierbeinigen Ermittlers ist ein prominent besetztes Team an seiner Seite: Maximilian Brückner übernimmt die Rolle von Chefinspektor Max Steiner, der als erfahrener Kriminalbeamter gemeinsam mit seinem Schäferhund Rex Verbrechen aufklärt. Sein Kollege Inspektor Felix Burger wird von Ferdinand Seebacher dargestellt, als Gerichtsmediziner Dr. Tom Wippler ist Alfred Dorfer zu sehen. Doris Golpashin komplettiert als Chefin Major Evelyn Leitner das neue „Kommissar Rex“-Team, das u. a. in einem gescheiterten Bombenanschlag und einem Todesfall in einem Fiaker ermitteln muss. Doch damit nicht genug: Vor Max’ Tür steht plötzlich seine erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt), die von einer Südamerika-Reise zurückkehrt – und sie stellt ihren Vater vor einige emotionale Herausforderungen. © ORF/Joyn SAT.1/Petro Domenigg

Top-Start für Kommissar Rex

Mit einem Marktanteil von durchschnittlich 29 Prozent bei den Zuschauern ab 12 Jahren feierte die Produktion ein beeindruckendes Comeback. Laut ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz ist die Mischung aus Family-Entertainment und Wien als Kulisse voll aufgegangen. "Dieses TV-Comeback ist mehr als erfolgreich! Gemeinsam mit unserem Partner SAT.1 ist es uns gelungen, Wohlfühlmomente vor den Bildschirmen anzubieten", so die Direktorin.