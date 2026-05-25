Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino

Überraschung

Schwächster US-Kino-Start für einen "Star Wars"-Film von Disney

25.05.26, 09:38 | Aktualisiert: 25.05.26, 12:29
Teilen

Weltweite Einnahmen von 165 Millionen Dollar - Übertrifft die Prognosen, aber dennoch schwächster Einstieg. 

Der neue "Star Wars"-Film "The Mandalorian and Grogu" wird das amerikanische Memorial-Day-Wochenende voraussichtlich mit weltweiten Kinoeinnahmen von rund 165 Millionen Dollar abschließen (142,30 Mio. Euro), teilte der Verleih Walt Disney am Sonntag mit. Etwa 102 Millionen Dollar davon stammen aus den USA und Kanada. Das Ergebnis in den USA übertrifft die Prognosen vor dem Wochenende, ist aber der schwächste Kinostart für einen "Star Wars"-Film von Disney.

Mehr lesen: 

Der erste "Star Wars"-Film seit sieben Jahren erzählt die Geschichte eines Kopfgeldjägers und seines Begleiters, von Fans liebevoll "Baby Yoda" genannt. Das Duo gab 2019 sein Fernsehdebüt in der Disney+-Serie "The Mandalorian".

Schwächster US-Kino-Start für einen
© Lucasfilm Ltd

Disneys umsatzschwächster "Star Wars"-Film, "Solo: A Star Wars Story", spielte am Memorial-Day-Wochenende 2018 in den USA 103 Millionen US-Dollar ein und galt als Flop. Der "Grogu"-Film hatte jedoch mit rund 165 Millionen US-Dollar ein deutlich geringeres Budget als die meisten anderen "Star Wars"-Filme.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen