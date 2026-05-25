Große Sorge: Jazz Gitti zeigt sich nach Operation im Krankenhaus

Die Wiener Legende Jazz Gitti sorgt mit einem Video direkt aus dem Spitalsbett für Aufsehen und beweist, dass sie nie den Humor verliert.

Schrecksekunde für die Fans von Jazz Gitti (80): Die legendäre Wiener Sängerin und Entertainerin teilte auf Instagram ein Video, das sie mit dick einbandagiertem Arm im Krankenhaus zeigt. Doch wer die Wiener Institution kennt, weiß: Eine Jazz Gitti lässt sich so schnell nicht die Laune verderben. Statt Jammern steht bei ihr gewohnter Schmäh auf dem Programm.

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"Sag mal, geht’s noch?"

In dem amüsanten Instagram-Reel, das sie mit den Worten „POV: Immer diese Ausreden“ betitelte, sitzt die Musikerin zwar sichtlich gezeichnet, aber gewohnt schlagfertig im Krankenbett. Ihr Ehemann fragt im Video nach, wann sie nach Hause kommen werde. Als Gitti antwortet, dass es wohl noch „ein bis zwei Tage“ dauern werde, folgt die gespielte Schockreaktion ihres Liebsten: „Also kochst du heute Abend nichts?“

Die Antwort der Sängerin ließ nicht lange auf sich warten und fiel herrlich direkt aus: „Sag mal, geht’s noch? Ich bin grad operiert worden!“

Wiener Schmäh als Medizin

In den Kommentaren unter dem Beitrag brach sofort eine Welle der Besorgnis los. Hunderte Fans und Wegbegleiter schickten der chartstürmenden Wienerin („Kränk di net“) herzliche Genesungswünsche und wollten wissen, was genau passiert ist.





Jazz Gitti gab jedoch schnell Entwarnung und beruhigte ihre Community mit einer gehörigen Portion Wiener Charme und der ihr eigenen Ironie. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, versicherte die Künstlerin, das eigentliche Problem liege ganz woanders. Ihr Mann sei nämlich bereits am Verhungern, weshalb sie schleunigst nach Hause müsse, um für ihn zu kochen. Der würde, so Gitti lachend, schließlich sogar bei einem bummvollen Kühlschrank verhungern.

Was genau der Grund für die Operation und den bandagierten Arm war, ließ die Sängerin zwar noch offen – fest steht aber, dass ihr legendärer Humor nach wie vor die beste Medizin bleibt. Die Fans können aufatmen, denn eine Jazz Gitti ist eben einfach nicht unterzukriegen.