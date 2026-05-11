Jazz Gitti nachdenklich zum 80er: "Das hat mir das Leben gerettet"

Die Entertainerin lässt zum 80. Geburtstag ihr Leben Revue passieren und spricht unter anderem auch über ihren ewigen Kampf gegen den eigenen Körper.

Eine der größten Entertainerinnen des Landes begeht am 13. Mai ihren 80. Geburtstag und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Gefeiert wird (bereits am 12. Mai) standesgemäß in ihrem „Wohnzimmer“, dem legendären Marchfelderhof. Gemeinsam mit engen Freunden und langjährigen Wegbegleitern wird sie auf acht Jahrzehnte voller Energie, Witz und Musik anstoßen. Doch kurz vor dem großen Jubiläum schlägt die Entertainerin, die normalerweise für ihre Fröhlichkeit bekannt ist, leisere und sehr persönliche Töne an.

Mehr lesen:

Ein ehrliches Geständnis auf Instagram

In einer aktuellen Videobotschaft auf dem offiziellen Instagram-Account von Lilly Austria gewährt Jazz Gitti Einblicke in ein Thema, das sie fast ihr ganzes Leben lang begleitet hat: der Kampf gegen die Pfunde. Unter dem Titel „Aber es war ein schwerer, weiter Weg“ spricht sie offen über den kräftezehrenden Jojo-Effekt, dem sie jahrelang ausgesetzt war. „Ich habe wirklich fünf oder sechsmal 50 Kilo abgenommen und wieder zu. Was mich dann auch wirklich krank gemacht hat“, gesteht sie in dem Posting.

Der Weckruf: „Fange sofort an!“

Jazz Gitti macht keinen Hehl daraus, dass dieser Kreislauf ihren Körper an seine Grenzen gebracht hat. Heute blickt sie mit einer wichtigen Mission zurück. Ihr Appell an alle Fans und Follower ist so direkt wie ihre Lieder: Wenn der Körper Warnsignale aussendet, darf man keine Zeit verlieren. Nicht auf morgen verschieben: „Man solle nicht morgen, sondern sofort anfangen“, betont sie. Die Fans jubeln über so viel Stärke: "Hut ab für dein Durchhaltevermögen" und "Du warst und bist eine tolle Frau und Freundin", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Jazz Gitti zeigt alte Aufnahmen. © Instagram

Lebensrettende Entscheidung: Für Gitti war dieser radikale Schnitt und das Hören auf ihren Körper am Ende entscheidend. Sie ist überzeugt: Diese Konsequenz hat ihr letztlich das Leben gerettet.

Ein Fest des Lebens

Morgen im Marchfelderhof wird diese neue Vitalität im Mittelpunkt stehen. Wenn die Korken knallen, feiert Jazz Gitti nicht nur eine beeindruckende Karriere, sondern vor allem ihre eigene Gesundheit und den Sieg über die alten Gewohnheiten. Mit 80 Jahren beweist sie einmal mehr, dass es nie zu spät ist, das Ruder herumzureißen – und dass man mit der richtigen Einstellung (und einer Portion Wiener Schmäh) selbst die steilsten Berge erklimmen kann.