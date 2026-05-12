Jazz Gitti bei emotionaler "Superheldinnen Gala" in Wien geehrt

Glanz, Glamour und eine starke Botschaft: Im Wiener Parkhotel Schönbrunn fand die zweite „Superheldinnen Gala“ statt. Unter dem Motto „Hand in Hand ins Abenteuerland“ feierten 25 Künstlerinnen gemeinsam, um ein Zeichen für alleinerziehende Mütter und mehr Zusammenhalt in der Branche zu setzen.

Die festlichen Säle des Parkhotels Schönbrunn verwandelten sich am Samstag in einen Ort voller Emotionen und Glitzer. Rund um Gründerin Adriana setzte der Verein „Superheldinnen 4 FUTURE“ ein deutliches Zeichen für alleinerziehende Mütter und Frauen in der Musikwelt. Während in der Branche oft Konkurrenz herrscht, brachten die Veranstalterinnen gleich 25 Künstlerinnen gemeinsam auf die Bühne. Stars wie Päm, Emily Myles, Jazz Gitti und Beatrice Turin sorgten für musikalische Highlights von Schlager bis Rock. Moderiert wurde der Abend von Clara Ploder, während Adriana und Nachwuchsstar Amelie Ricca mit kleinen Dialogen durch das Programm führten. Für Turin war es gleichzeitig eine Premiere. Sie präsentierte ihren neuen Song "Es zählt jeder Moment" erstmals live vor Publikum.

Beatrice Turin © Anita Hartleb

Päm © Anita Hartleb

Große Ehre für Jazz Gitti

Jazz Gitti mit Initiatorin Adriana © Günter Leitner

Ein besonderer Moment des Abends gehörte der Kultikone Jazz Gitti. Da sie für 2026 ihren Bühnenabschied angekündigt hat, wurde sie mit Standing Ovations, Blumen und einem Geschenk geehrt. Die Rührung war der Sängerin deutlich anzusehen. Auch eine Videobotschaft von TV-Legende Arabella Kiesbauer sorgte für Gänsehaut im Publikum. Neben der Musik stand die gesellschaftliche Bedeutung im Fokus, unterstützt durch die Frauenberatungsstelle Kassandra.

Misha Kovar, Stella Maria, Adriana, Beatrice Turin und Julia Buchner © Günter Leitner

Prominente Gäste in Wien

Lydia Kelovitz © Günter Leitner

Auf der Gästeliste fanden sich zahlreiche bekannte Gesichter wie Reality-Star Tara Tabitha, Designer La Hong und Influencer Ian Jules. Die Gala bewies zudem, dass Musik keine Altersgrenzen kennt: Die jüngste Künstlerin war 13, die älteste stolze 80 Jahre alt. Nach einem exklusiven Galadinner und dem großen Finale auf der Bühne feierte die Society bei der Aftershowparty weiter. Die Erlöse und Projekte des Vereins sollen nun im laufenden Jahr direkt alleinerziehenden Müttern zugutekommen.