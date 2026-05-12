Unwetter-Gefahr: So machen Sie Balkon und Terrasse sturmsicher

Der Wind peitscht, dicke Regentropfen fallen und stürmische Böen fegen um die Häuser: Nach den ersten herrlichen Frühsommertagen hat uns das Wetter-Chaos der Eisheiligen voll im Griff. Wer jetzt nicht schnell handelt, riskiert teure Schäden auf Balkon und Terrasse.

Sie haben gerade am Wochenende geschuftet, schwere Blumenerde geschleppt, die Kübel liebevoll bepflanzt und die Terrasse auf Hochglanz poliert und nun droht ein heftiges Unwetter, die ganze Arbeit in Sekunden zunichtezumachen. Damit Ihre harte Arbeit nicht umsonst war, zeigen wir Ihnen, wie Sie Balkon und Terrasse in Rekordzeit sturm- und wasserfest machen und wie Sie das Chaos nach dem Regen schnell wieder beseitigen.

So retten Sie Ihre Pflanzen vor einem Sturm

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Der Wind ist der größte Feind Ihrer Pflanzen. Blumenkästen und Topfpflanzen sollten jetzt sofort aus der Schusslinie gebracht werden. Ab in den Hausflur, Keller oder die Garage damit. Tipp für schwere Kübel: Wenn Sie diese nicht tragen können, rücken Sie sie dicht an die Hauswand zusammen (wie Pinguine, die sich wärmen). Um das Umkippen zu verhindern, fixieren Sie die Pflanzen am besten mit einer stabilen Plane und einem Seil.

Möbel und Deko sichern

Aus hübscher Deko werden bei Sturm schnell gefährliche Wurfgeschosse. Holen Sie Windlichter, Lichterketten und leichte Deko-Elemente rein. Polsterauflagen, Grill und Gartenmöbel gehören ins Trockene oder unter eine fest verzurrte Abdeckung. Wichtig: Sonnenschirme unbedingt zusammenklappen und flach auf den windgeschützten Boden legen. Ein aufgespannter Schirm wirkt wie ein Segel und reißt alles mit sich.

Abflüsse checken

Sturzregen kann Ihren Balkon in einen Swimmingpool verwandeln und schlimmstenfalls läuft das Wasser ins Wohnzimmer. Der Quick-Check: Sind alle Abflussrohre und Rinnen frei von Laub und Schmutz? Nur so kann das Wasser schnell und problemlos abfließen.

SOS-Tipps nach dem Sturm

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Sobald sich die dunklen Wolken verziehen, ist Aufräumen angesagt. So retten Sie, was der Regen erwischt hat:

Weg mit dem Wasser

Ihre Pflanzen haben nasse Füße? Handeln Sie schnell, um Wurzelfäule zu vermeiden. Schöpfen Sie stehende Wasserlachen in Beeten ab und leeren Sie unbedingt alle Untersetzer Ihrer Kübelpflanzen. Netter Nebeneffekt: Sie vernichten damit sofort die perfekten Brutstätten für lästige Mücken und Gelsen.

Der Nährstoff-Boost

Starker Regen spült wichtige Nährstoffe (besonders Stickstoff) einfach weg. Gönnen Sie Ihren Beeten und Balkonpflanzen nach dem Unwetter eine sanfte Dünger-Kur, damit sie schnell wieder zu Kräften kommen.

Holzmöbel retten

Haben Sie den Gartentisch draußen vergessen? Keine Sorge! Trocknen Sie empfindliche Holzmöbel zügig ab und reinigen Sie sie. Damit sie nicht grau und abgenutzt aussehen, reiben Sie das Holz am besten mit etwas Leinöl ein. Das imprägniert auf natürliche Weise und hält Feuchtigkeit beim nächsten Schauer fern.

Dreck entfernen

Überprüfen Sie Grill, Möbel und Schirme auf eventuelle Schäden. Schnappen Sie sich dann eine harte Bürste, um groben Schlamm und Schmutz zu entfernen. Einmal kräftig durchfegen, das angewehte Laub entsorgen und schon ist Ihre Outdoor-Oase wieder bereit für die nächsten Sonnenstrahlen.