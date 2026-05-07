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Mark Hamill
© Getty Images

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"Star Wars"-Star sorgt mit KI-Bild von Trump im Grab für Eklat

07.05.26, 22:14
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Das Weiße Haus hat den "Star Wars"-Schauspieler Mark Hamill am Donnerstag als "krankes Individuum" bezeichnet. 

Anlass ist ein auf einem Social-Media-Konto des Schauspielers veröffentlichtes, KI-generiertes Bild, das US-Präsident Donald Trump in einem Grab zeigt. Das Bild, das auf Hamills Bluesky-Konto erschien, trug die Überschrift "Wenn doch nur" und zeigte Trump neben einem Grabstein mit der Inschrift "Donald J. Trump 1946-2024".

Der Darsteller von "Luke Skywalker" schrieb dazu, Trump solle lange genug leben, um seine Niederlage bei den Zwischenwahlen ("midterms") zu erleben und für seine "beispiellose Korruption" und "zahllosen Verbrechen" zur Rechenschaft gezogen zu werden.

"Linksradikalen Verrückten" 

Das Weiße Haus reagierte auf der Plattform X. "Diese linksradikalen Verrückten können einfach nicht anders", hieß es in einer Mitteilung des Presseteams. "Diese Art von Rhetorik ist genau das, was in zwei Jahren zu drei Mordanschlägen auf unseren Präsidenten inspiriert hat." Die Regierung verwies dabei auf mehrere Vorfälle. Im vergangenen Monat hatte ein Mann versucht, eine Sicherheitskontrolle beim Dinner der Korrespondenten des Weißen Hauses zu stürmen. Im Jahr 2024 wurde Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania ins Ohr geschossen. Zudem wurde im selben Jahr ein Mann wegen versuchten Mordes verurteilt, der mit Waffen in der Nähe eines Golfplatzes entdeckt worden war, auf dem sich Trump aufhielt.

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