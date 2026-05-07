Nach Not-OP: Bonnie Tyler in künstliches Koma versetzt

Der Gesundheitszustand von Popstar Bonnie Tyler hat sich verschlechtert. Sie musste sogar in ein künstliches Koma versetzt werden.

Bonnie Tyler wurde laut der portugiesischen Tageszeitung "Correio da Manhã" nach ihrer Not-OP in ein künstliches Koma versetzt. Die Zeitung berichtet, dass die Sängerin von der Überwachungsstation auf die Intensivstation umverlegt wurde.

"Correio da Manhã" schreibt: "Bonnie Tyler liegt nach einer Darmoperation mehrere Tage im Faro-Krankenhaus im künstlichen Koma." Es wurde außerdem berichtet, dass die behandelnden Ärzte zugegeben hätten, nicht vorhersagen zu können, wie sich ihr Zustand in den kommenden Stunden entwickeln würde.

Tagelange Schmerzen

Bonnie wurde offenbar am 30. April ins Krankenhaus eingeliefert. Demnach sei bei der aus Wales stammenden Sängerin, die seit mehreren Jahren an der Algarve lebe, nach tagelangen Schmerzen eine Darmperforation diagnostiziert worden. Die "Total Eclipse of the Heart"-Sängerin sei im Krankenhaus einer Notoperation unterzogen worden.