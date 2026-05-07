1. ESC-Panne: Cosmó-Probe startete mit großer Verspätung

Heute, Donnerstag, zündete Cosmó seine allererste Song-Contest-Probe in der Wiener Stadthalle. Und das erst nach ungewöhnlicher Verspätung! Morgen legt er mit neuen Hits nach!

„Es wird tierisch! Man sagt ja: Die Sau rauslassen, aber ich werde den Gorilla in mir rauslassen!“ Unser Cosmó zündete am Donnerstag seine erste Song-Contest-Probe. Als 35. und letzter Teilnehmer durfte er erst weit nach 18 Uhr, also deutlich später als geplant (16.45 Uhr), endlich auf die gigantische Stadthallen-Bühne und zündete dort eine noch streng geheime Show zum Electronic-Kracher „Tanzschein“. Und das mit ungewöhnlicher Verspätung. Vor ihm legten schon Sarah Engels (Deutschland), Monroe (Frankreich) und LOOK MUM NO COMPUTER (Vereinigtes Königreich) jeweils mehr als 60 Minuten später als geplant los.

Die erste Song-Contest-Panne im bislang sonst so reibungslosen Ablauf. Cosmó ließ sich dadurch allerdings nicht beirren! Und verkürzte sich die Zeit backstage mit einem Tänzchen mit Maskottchen Auri.

Für Freitag verspricht die EBU dann die ersten Bilder unserer coolen Song-Contest-Show, für die Adi Lozancic und Timo Reitbauer ein „außergewöhnliches und extravagantes“ Outfit aus Leder, Pelz und Silber-Elementen schneiderten.

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„Lieber tanze ich weiter“:

Als Einstimmung liefert Cosmó am Freitag auch gleich seine neue EP „Lieber tanze ich weiter“: „Es sind drei neue Songs rund um die neue Radio-Single “Alle meine Nachbarn„, die ziemlich sommerlich sind. Damit kann man auch nach dem Song Contest noch weiter tanzen!“

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Am 14. Mai rockt Cosmó mit „Tanzschein“ dann außer Konkurrenz im 2. Halbfinale mit. Am 16. Mai singt er vor 170 Millionen TV-Zusehern mit Startnummer 25 um möglichst viele Punkte. Cosmó ist ja der allerletzte Teilnehmer im großen Finale. Ein gutes Omen! Schon in der ORF-Vorentscheidung war Cosmó der letzte Starter und holte letztendlich den Sieg.