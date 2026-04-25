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Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)
© APA/MAX SLOVENCIK

In der Messe Wien

Landesparteitag der Wiener SPÖ hat begonnen

25.04.26, 10:39
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In der Messe Wien hat am Samstag der Landesparteitag der Wiener SPÖ begonnen. 

Auf dem Programm steht unter anderem die Wiederwahl des Landesparteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig. Weitere Kandidaten für den Parteivorsitz gibt es nicht, jedoch werden Änderungen in der Stellvertreter-Riege fixiert. Auch eine Rede von Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler steht auf der Tagesordnung.

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) 

© APA/MAX SLOVENCIK

Für das Treffen wurde das dem Motto "Wien schafft Zukunft" gewählt. Schwerpunkte eines zur Abstimmung kommenden Leitantrags sind Standort- und Wirtschaftsthemen. Die Wiener SPÖ hält inzwischen nur mehr alle zwei Jahre einen Parteitag ab. 2024 war Ludwig mit 92,63 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt worden. Er wird künftig über sechs statt wie bisher fünf Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter verfügen.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) und Wolfgang Katzian (SPÖ)

Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) und Wolfgang Katzian (SPÖ) 

© APA/MAX SLOVENCIK

Rochade im Präsidium

Denn die ehemalige Stadträtin Kathrin Gaal scheidet aus dem Präsidium aus, ihr werden Finanzstadträtin Barbara Novak und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky nachfolgen. Weiter wie bisher werden die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke, Landtagspräsident Christian Meidlinger und SPÖ-Klubchef Josef Taucher in dem Gremium vertreten sein.

Ehem. Bürgermeister von Wien, Michael Häupl (SPÖ)

Ehem. Bürgermeister von Wien, Michael Häupl (SPÖ) 

© APA/MAX SLOVENCIK

"Es braucht mehr denn je eine starke Sozialdemokratie", konstatierte SPÖ-Landesparteisekretär Jörg Neumayer zum Auftakt. Das Motto des heutigen Tages könne nicht besser gewählt sein, versicherte er. Wien zeige täglich, was möglich sei. Auch die Arbeit des sozialdemokratischen Teams in der Bundesregierung beweise, dass es nicht egal sei, wer regiere. "Wir sind immer dann stark, wenn wir zusammenstehen", betonte Neumayer.

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