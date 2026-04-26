Tödlicher Motorradunfall in der Steiermark

65-jähriger prallte gegen Leitschiene

Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten ist Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad tödlich verunglückt.

Aus bisher unbekannter Ursache war das Motorrad des Mannes, der auf der B 146 aus Richtung Hieflau durch das Gesäuse fuhr, auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen eine Leitschiene geprallt. Der Lenker wurde über die Leitschiene geschleudert und kam im Bereich eines Bahndammes zum Liegen. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen, hieß es am Sonntag laut Polizei.

Der Bahnverkehr war bis etwa 15.00 Uhr gesperrt. Im Einsatz standen Rettung, Feuerwehr, ÖBB sowie der Rettungshubschrauber C17.