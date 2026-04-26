Sonnensturm: Neue Polarlichter in Sicht

Ein möglicher Sonnensturm sorgt aktuell für erhöhte Aktivität im All. In den kommenden Nächten könnten dadurch Polarlichter sichtbar werden.

Ein Teil geladener Teilchenströme könnte die Erde am Samstag zumindest streifen. Prognosen deuten darauf hin, dass sich die derzeit noch ruhige Lage rasch verändern könnte. Nach mehreren Sonneneruptionen ist derzeit eine erhöhte Aktivität zu beobachten. Auslöser sind sogenannte Flares, also Strahlungsstürme, die von der Sonne ausgehen.

Teilchen treffen Magnetfeld

Zusätzlich wurden koronale Massenauswürfe aus heißem Plasma und geladenen Teilchen ins All geschleudert. Treffen diese auf das Magnetfeld der Erde, kann es zu geomagnetischen Stürmen kommen.

Diese Stürme gelten aktuell als eher schwach, können aber sichtbare Effekte erzeugen. Dazu zählen vor allem Polarlichter, die sich bei erhöhter Aktivität weiter nach Süden ausbreiten.

Chancen in Europa

Besonders gute Chancen bestehen in Skandinavien. Auch im Norden Deutschlands könnten sie sichtbar werden, mit etwas Glück sogar weiter südlich.

Beste Beobachtungszeiten

Die besten Zeitfenster werden aktuell für die Nächte von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag erwartet. Entscheidend sind klare Nächte und möglichst wenig Lichtverschmutzung.

Auch wenn kein außergewöhnlich starker Sonnensturm erwartet wird, zeigt die Entwicklung die Dynamik des Weltraumwetters. Die Auswirkungen auf Technik und Alltag bleiben voraussichtlich gering.