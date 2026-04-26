Ludwig mit 92 Prozent wiedergewählt – und er hat klare Ansagen

Michael Ludwig bleibt Chef der Wiener SPÖ. Beim samstäglichen Parteitag gab es keine Gegenkandidaten – dafür umso mehr klare Worte zur Sonntagsöffnung (dagegen), Pension (nicht verlängern) und zum hoffentlich friedlichen Song Contest.

Mit 92,33 Prozent wurde Michael Ludwig als Wiener SPÖ-Landesparteichef bestätigt. Er bedankte sich für das „großartige Vertrauen". Seit 2018 führt er die Wiener Roten.

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In seiner Rede ließ der Bürgermeister aufhorchen: Keine Sonntagsöffnung – da ist Ludwig unnachgiebig. Es müsse einen Tag geben, an dem sich Menschen der Familie widmen könnten.

Beim Song Contest positioniert sich Ludwig Wien als „Hüter der Stadt des Friedens“ – und spricht sich klar gegen den Ausschluss von Künstlern aus. Auch eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters lehnt er konsequent ab.

Und noch eine Ansage erfolgte am Parteitag: Die AirBnb-Regeln werden verschärft. Ab sofort soll ein verpflichtendes Register kommen. Wer sich nicht daran hält, riskiert happige Strafen – bei Gemeindewohnungen sogar den Verlust der Wohnung.