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Ludwig mit 92 Prozent wiedergewählt – und er hat klare Ansagen
© APA/Max Slovencik

SPÖ Wien

Ludwig mit 92 Prozent wiedergewählt – und er hat klare Ansagen

26.04.26, 15:21
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Michael Ludwig bleibt Chef der Wiener SPÖ. Beim samstäglichen Parteitag gab es keine Gegenkandidaten – dafür umso mehr klare Worte zur Sonntagsöffnung (dagegen), Pension (nicht verlängern) und zum hoffentlich friedlichen Song Contest. 

Mit 92,33 Prozent wurde Michael Ludwig als Wiener SPÖ-Landesparteichef bestätigt. Er bedankte sich für das „großartige Vertrauen". Seit 2018 führt er die Wiener Roten.

Ludwig mit 92 Prozent wiedergewählt – und er hat klare Ansagen
© APA/Max Slovencik

In seiner Rede ließ der Bürgermeister aufhorchen: Keine Sonntagsöffnung – da ist Ludwig unnachgiebig. Es müsse einen Tag geben, an dem sich Menschen der Familie widmen könnten.

Beim Song Contest positioniert sich Ludwig Wien als „Hüter der Stadt des Friedens“ – und spricht sich klar gegen den Ausschluss von Künstlern aus. Auch eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters lehnt er konsequent ab.

Und noch eine Ansage erfolgte am Parteitag: Die AirBnb-Regeln werden verschärft. Ab sofort soll ein verpflichtendes Register kommen. Wer sich nicht daran hält, riskiert happige Strafen – bei Gemeindewohnungen sogar den Verlust der Wohnung.

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