Nach Shakira-Konzert: Sprengstoff-Alarm

Knapp drei Wochen vor einem Mega-Konzert von Shakira an der Copacabana hat die Polizei an der berühmten Strandpromenade von Rio de Janeiro einen Sprengkörper entdeckt.

Dieser sei entfernt worden, teilte die Polizei der brasilianischen Metropole am Montag mit. Medienberichten zufolge handelte es sich um eine Blendgranate.

"Sicher entfernt"

Zur Bergung des Sprengsatzes wurde der laut Polizei der Kampfmittelräumdienst entsandt, er sei "sicher entfernt" worden.

1,6 Millionen Besucher

Für den Einsatz riegelten schwer bewaffnete Beamte kurzzeitig die belebte Promenade ab. An dem bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebten Strand will die kolumbianische Sängerin Shakira am 2. Mai ein kostenloses Großkonzert geben. Die Vorbereitungen zum Bühnenaufbau laufen bereits. Im vergangenen Jahr waren zu einem ähnlichen Gratis-Auftritt von Lady Gaga mehr als zwei Millionen Menschen zur Copacabana gekommen, 2024 zog Madonna 1,6 Millionen Besucher an.