DAS ist das Wahnsinns-Line-up für "Die große Schlagernacht im Weinviertel"

Nach der ausverkauften ersten Schlagernacht verwandelt sich Hollabrunn auch 2027 wieder in ein Mekka für heimische Schlagerfans. Am 9. April 2027 steigt im Freizeitzentrum die zweite Ausgabe von „Die große Schlagernacht im Weinviertel“

Und zwar mit einem Line-up, das die Herzen aller Schlagerliebhaber höherschlagen lässt: Auf der Bühne bringen Fantasy, Johnny Logan, Claudia Jung, Nicole und Hannah das Freizeitzentrum erneut zum Beben. Das Herz des Weinviertelschlägt im 4/4-Takt. Nach der innerhalb weniger Wochen restlos ausverkauften Premiere der „Schlagernacht im Weinviertel“ kündigt Veranstalter Wolfgang Werner nun die Fortsetzung des Erfolgsformats an. Am 9. April 2027 verwandeln Fantasy, Johnny Logan, Claudia Jung und Nicole das Freizeitzentrum Hollabrunn erneut in einen Ort der guten Laune. „Mit der Schlagernacht haben wir genau den Nerv des Publikums getroffen. Das zeigt, welches Potenzial in diesem Format steckt – und bestärkt mich darin, die große Schlagernacht im Weinviertel als jährlichen Fixpunkt zu etablieren und kontinuierlich weiter auszubauen“, so Wolfgang Werner.

Internationale Schlagerstars adeln Hollabrunn

Das Line-up für 2027 vereint über 100 Jahre Schlagergeschichte und zahlreiche Nummer-1-Erfolge auf einer Bühne:

Fantasy – Die Könige der Charts

Seit mehr als 25 Jahren zählen Freddy Malinowski und Martin Hein zu den erfolgreichsten Acts des deutschsprachigen Schlagers. Mit ihrem neuen Album „Bube Dame König“ knüpfen sie an ihre beeindruckende Serie von Chart-Erfolgen an. Fantasy stehen für die perfekte Mischung aus tanzbaren Beats und großen Gefühlen – und natürlich haben sie ihre Kult-Hits wie „Bonnie & Clyde“ und „Casanova“ im Gepäck.

Johnny Logan – Der „King of Eurovision“

© Johny Logan

Er ist eine lebende Legende und der einzige Künstler, der den Eurovision Song Contest zweimal als Sänger gewinnen konnte. Der gebürtige Ire bringt eine Prise internationalen Glamour ins Weinviertel. Seine Auftritte sind berühmt für ihre emotionale Tiefe und seine unvergleichliche Bühnenpräsenz, denn Evergreens wie „What’s Another Year“ oder „Hold Me Now“ laufen nach wie vor im Radio auf Powerplay.

Claudia Jung – 40 Jahre pure Emotion

Die zweifache Echo-Preisträgerin feiert gerade ihr großes 40-jähriges Bühnenjubiläum. Claudia Jung versteht es wie kaum eine andere, anspruchsvolle Texte mit eingängigen Melodien zu verknüpfen. Mit ihrem Jubiläumsalbum „3fach JUNG“ zeigt sie 2027, warum sie seit Jahrzehnten die „große Dame“ des Schlagers ist.

Nicole – Die Stimme für den Frieden

Vor 45 Jahren sang sie sich mit einer weißen Gitarre in die Herzen der Welt. Nicole ist nicht nur die erste deutsche Grand-Prix-Siegerin, sie ist eine Ausnahmekünstlerin, die mit ihrer aktuellen Tournee und dem Album „Ich bin zurück“ bewiesen hat, dass ihre Botschaften heute aktueller denn je sind. Und ganz ehrlich: Gerade in diesen Zeiten würde uns „Ein bisschen Frieden“ guttun.

Hannah - Die Alpenpunkerin

Die Tirolerin Hannah, bürgerlich Petra Hofer, gilt als das Energiebündel der Schlagerszene. Mit ihrem „Alpenpunk“ – einer Mischung aus Rock, Pop und traditionellen Klängen in Mundart – bricht sie bewusst mit Klischees. Ihr Markenzeichen sind die rauchige Stimme, Lederhosen und Tattoos. Seit ihrem Durchbruch mit „Weiber, es isch Zeit!“ stürmt sie regelmäßig die Charts, wie etwa mit dem Nummer-1-Album „Kinder vom Land“.