"Happy Linz Marathon" von rund 120.000 Menschen gefeiert

Für Oberbankdirektor Gasselsberger gab es ein "Happy Birthday" im Ziel - und für alle Finisher dank Sporthormon-Mix ein Happy-Feeling.

Linz. Rund 21.300 Läufen aus 75 Nationen waren am Start, Frauen im Tutu-Rockerl und Männer mit Lederhose: Beim Linz Marathon ging es nicht allen um Rekordzeiten sondern vielen auch rein um den Spaß. Einen neuen "Personal Record" hat LH Thomas Stelzer in der Staffel auf zehn Kilometer in 51:53 erreicht.

Der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer hat die Viertelmarathon-Distanz bewältigt. In der Hyundai-Staffel bildeten die ehemaligen Fußball-Nationalspieler Sebastian Prödl und Robert Almer ein Team.

© Linz Marathon

Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger hat auf laufende Weise beim Halbmarathon seinen 67. Geburtstag gefeiert - er war das letzter Mal als Hauptsponsor am Start, bevor er mit Jahresende in Pension geht. Bei seiner Zielankunft wurde am Hauptplatz "Happy Birthday" gespielt.

Der Vorjahreszweite Abednego Cheruiyot aus Kenia hat mit 2:08:53 Stunden den Marathon gewonnen. Bei den Frauen war Jackline Chepngeno aus Kenia mit 2:26:01 Stunden die erste im Ziel.

"Gemma, Bravo!": Rund 100.000 Fans feuerten entlang der Strecke an.