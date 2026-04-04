Falscher Paketbote raubt Pensionisten in Wohnung aus

Dreister Trick in Wien-Ottakring: Ein Pensionist öffnet gutgläubig die Tür, weil er eine Paketzustellung erwartet, doch stattdessen steht plötzlich ein bewaffneter Räuber vor ihm.

Ein 74-jähriger Mann hatte am Donnerstag in Wien-Ottakring eine Paketzustellung erwartet und öffnete deshalb die Tür. Doch statt eines Zustellers stand plötzlich ein Räuber vor ihm. Die Tat ereignete sich laut Polizeisprecherin Anna Gutt zur Mittagszeit im Bereich Neulerchenfeld.

Mit Waffe bedroht und attackiert

Der Täter bedrohte den Pensionisten mit einer vermutlich echten Faustfeuerwaffe und drängte ihn in die Wohnung, um sich so Zutritt zu verschaffen. Dort schlug er dem Mann auf den Kopf.

Schmuck und Bargeld erbeutet

Anschließend riss der Räuber dem Opfer eine Goldkette vom Hals und verlangte weiteres Wertvolles. Der 74-Jährige übergab zwei Goldringe sowie sein gesamtes Bargeld. Danach flüchtete der Täter. Der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im mittleren vierstelligen Bereich bewegen.

Täter weiter auf der Flucht

Das Opfer suchte selbstständig die nächste Polizeiinspektion auf und erstattete Anzeige. Der 74-Jährige wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.