Bewaffneter Sammler raubte Magic-Karten um 80.000 €

Ein Mitarbeiter wurde bei dem Raub verletzt. Die Wiener Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen.

Wien. Zu dem Überfall kam es am Montag in einem Sammelkartengeschäft auf der Neulerchenfelder Straße im 16. Bezirk.

Ein 40-Jähriger aus Montenegro betrat gegen 11.50 Uhr das Geschäft und zeigte Kaufinteresse an hochpreisigen Sammelkarten. Dabei handelte es sich um Karten von dem Sammelkartenspiel Magic: The Gathering. Im Zuge des Verkaufsgesprächs zog der "Kunde" plötzlich ein Pfefferspray, besprühte damit einen Mitarbeiter und flüchtete mit den Karten im Wert von 80.000 Euro.

Andere Mitarbeiter alarmierten die Polizei und verfolgten den Räuber. Die Uniformierten konnten wenig später den Verdächtigen festnehmen. Zwei Pfefferspraydosen wurden vor Ort sichergestellt. Das verletzte Opfer wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.