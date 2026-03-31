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Alkotest-Polizei
© APA/BARBARA GINDL

Totalschaden

Auto riss bei Unfall Mauer um: Lenker flüchtete

31.03.26, 12:10
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Nach einem schweren Unfall ließ ein Autofahrer sein Fahrzeug einfach stehen und flüchtete. Die Polizei konnte ihn rasch ausforschen, der Lenker verweigerte aber einen Alkoholtest.

Tirol. Ein Pkw hat Dienstagfrüh in Sautens (Bezirk Imst) im Tiroler Ötztal eine Laterne, ein Verkehrsschild und eine Mauer umgerissen. Beim Eintreffen der Beamten war kein Lenker mehr an Ort und Stelle, teilte die Polizei mit. Der Zulassungsbesitzer des Pkw stand im Verdacht, das Fahrzeug gelenkt zu haben. Der Mann verweigerte jedoch einen Alkoholtest. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Zu dem Unfall war es gegen 3 Uhr auf einer Gemeindestraße gekommen. Der Lenker war in einer Kurve über den linken Fahrbahnrand gekommen.

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