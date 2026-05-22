NEOS-Politiker zerlegt „linksradikalen Palästina-Influencer“

Wilder Nepo-Baby-Zoff: Nach Vorwürfen des Influencers kommt der eiskalte Konter des NEOS-Politikers – im Video.

Rafael Eisler hatte den NEOS-Politiker Dominik Oberhofer beschuldigt, ein „Nepo-Baby" zu sein. Doch der Konter ließ nicht lange auf sich warten und deckt eine gehörige Portion Doppelmoral auf.

"Aber Rafi, seien wir uns ehrlich, du bist es auch. Das Einzige was uns beide unterscheidet, ist, dass ich nicht tue, als wäre ich ein antikapitalistischer Revolutionär. Du schon!", so zerlegt Oberhofer den Influencer, der sich selbst als "linksradikal" bezeichnet.

Kritik an linker Fassade

Oberhofer deckt schonungslos die Risse in der scheinbar antikapitalistischen Fassade auf. Er zählt der Reihe nach auf, womit der Influencer so sein Geld verdient und wem er nahesteht.

Während im Netz gerne gegen das Establishment gewettert wird, sieht es im wahren Leben ganz anders aus.

Hier gibts das ganze Video:



@dominik.oberhofer Rafael Eisler hat mich letzte Woche beschuldigt ein „Nepo-Baby" zu sein. Aber Rafi, seien wir uns ehrlich, du bist es auch.... Das einzige was uns beide unterscheidet ist, dass ich nicht tue, als wäre ich ein antikapitalistischer Revolutionär. Du schon! Bemerkungen zum Video: Rafael hat die Werbeagentur GOOD LIFE CREW nicht gegründet, erst ist letztes Jahr als Gesellschafter eingetragen worden und besitzt 20% am Unternehmen. ♬ Originalton - dominik.oberhofer

Der Versuch, sich als Rebell zu inszenieren und gleichzeitig andere als Privilegierte zu beschimpfen, ist damit wohl krachend gescheitert.