Auch Ex-Puls4-Chef Breitenecker tritt bei ORF-Wahl an

Markus Breitenecker hat offiziell seine Bewerbung als Generaldirektor des ORF bekannt gegeben

„Es geht um viel für Österreich – und vielleicht um alles für den ORF und den Medienstandort.“ Der österreichische Medienmanager Markus Breitenecker (57) hat heute seine Bewerbung als Generaldirektor des Österreichischen Rundfunks (ORF) bekannt gegeben. Angesichts erheblicher ökonomischer Herausforderungen sei die Medienvielfalt in Österreich bedroht. Damit stehe auch eine zentrale Säule des demokratischen Zusammenlebens unter Druck.

Breitenecker plädiert in einer Videobotschaft für einen „souveränen und starken ORF, der uns durch diese Zeit trägt“. Gleichzeitig erkennt er Handlungsbedarf: „Der ORF steckt in einer veritablen Krise. Nicht zuletzt die Ereignisse der vergangenen Wochen haben den Fokus auf das Wesentliche verstellt: die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags für das österreichische Publikum.“ Der erfahrene Medienprofi möchte sein Wissen aus mehr als 30-jähriger TV-Erfahrung, seine Führungspraxis in einem großen Medienunternehmen mit tausenden Mitarbeitenden sowie sein Know-how in der digitalen Streaming-Transformation einbringen.

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