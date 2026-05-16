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Hoffenheim Ilzer
© Getty

Jubel in Stuttgart

Hoffenheim verspielt Champions-League-Platz

Von
16.05.26, 17:33
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Der Traum von der Champions League in Hoffenheim ist Spieltag geplatzt. Die Elf von Christian Ilzer hat beim 0:4 in Mönchengladbach keine Chance und landet am Ende auf Platz 5. Zeitgleich holt Stuttgart mit einem 2:2 in Frankfurt das Cl-Ticket. Leverkusen wird nach dem 1:1 gegen den HSV Sechster.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat bei Borussia Mönchengladbach eine heftige Klatsche kassiert und die erhoffte Qualifikation für die Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer unterlag der Elf vom Niederrhein mit 0:4 (0:2). 

Stuttgart
© APA

"Wir fühlen uns als absolute Gewinner und bestreiten das Spiel als Gewinner", hatte Ilzer schon vor der Partie gesagt. "Wir haben gezeigt, dass man aus einem Dorf nach den ganz großen Dingen in der Bundesliga greifen kann."  

CL-Kandidaten nervös

Auch ohne den großen Coup zum Abschluss kann Hoffenheim mit der Saison zufrieden sein: Nach dem Fast-Abstieg des vergangenen Jahres nehmen die Kraichgauer in der kommenden Spielzeit an der Europa League teil. Dabei hätte man mit einem Sieg den Coup tatsächlich geschafft, weil sowohl Stuttgart (2:2 gegen Frankfurt), als auch Leverkusen (1:1 gegen HSV) im Fernduell um die Königsklasse nur Remis spielen konnten. 

Dadurch rettet sich Pokal-Finalist Stuttgart auf Platz 4 in die Champions League. Hoffenheim und Leverkusen dürfen in der Europa League starten. Der SC Freiburg belegt nach einer 4:1-Gala gegen Leipzig den vierten Platz und hat den Startplatz in der Conference-League-Qauli damit abgesichert. Sollte man im Europa-League-Finale gegen Aston Villa gewinnen würde man sogar noch den Sprung in die Champions League schaffen und Frankfurt erbt den Conference-League-Platz.

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