Österreichs Eishockey-Team fegt Briten vom Eis

Unser Eishockey-Nationalteam ist mit einem 5:2-Sieg gegen Großbritannien in die WM gestartet. Damit kann man am Sonntag mit breiter Brust in das zweite Duell um den Klassenerhalt gegen Ungarn gehen.

Erstmals seit elf Jahren ist Österreichs Eishockey-Team mit einem Sieg in eine A-WM gestartet. Die ÖEHV-Auswahl besiegte am Samstag in Zürich Aufsteiger Großbritannien mit 5:2 (3:2,2:0,0:0) und machte einen ersten großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Am Sonntag (16.20 Uhr/live ORF 1) soll gegen Ungarn, den zweiten Konkurrenten um den Verbleib unter den besten 16 Nationen, der zweite folgen.

Die Partie vor rund 8.000 Zuschauern begann ganz nach Wunsch der Truppe von Teamchef Roger Bader. Benjamin Nissner brachte sein Team früh in Führung (3.), einen Schuss des Centers beförderte Kapitän Peter Schneider per Hüfte zum 2:0 ins Tor (6.). Als Paul Huber zum 3:0 abstaubte (10.), schien die Partie klar für Rot-Weiß-Rot zu laufen. Doch der Spielfluss riss und mit einem Doppelpack innerhalb von 37 Sekunden kamen die Briten zurück. David Clements traf nach einem Pass von hinter dem Tor (16.), DEL-Topscorer Liam Kirk nutzte eine Unordnung und bezwang Torhüter David Kickert zum Anschlusstreffer (17.).

Entscheidung im Mitteldrittel

Im Mitteldrittel bekamen die Österreicher wieder Kontrolle über das Spiel, und mit all seiner Kaltschnäuzigkeit schnürte Schneider seinen Doppelpack (27.). Der Flügel fuhr alleine auf das Tor, behielt die Ruhe und versenkte cool die Scheibe (27.). Danach hatte auch die vierte Linie mit drei WM-Debütanten ihr Erfolgserlebnis. Leon Wallner war nach einem Wolf-Schuss zur Stelle und schob den Puck im zweiten Versuch über die Linie (34.). Ein Nissner-Schuss landete noch an der Stange (40.).

Österreich ließ im Schlussdrittel keine Spannung mehr aufkommen, überstand auch zwei Unterzahl-Situationen und feierte erstmals seit einem 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Schweiz 2015 einen Sieg zum WM-Auftakt. Schneider und Co. können damit bereits am ersten WM-Wochenende das erste Ziel erreichen und praktisch den Klassenerhalt fixieren. Mit einem weiteren Erfolg über Ungarn wäre das Ticket für die WM im nächsten Jahr in Deutschland so gut wie sicher, ehe es gegen die Top-Nationen geht.