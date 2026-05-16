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Lewandowski
© Getty

Jetzt ist es fix

Entscheidung um Robert Lewandowski gefallen

Von
16.05.26, 13:41
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Jetzt ist es offiziell: Der Pole wird den FC Barcelona verlassen.

Was sich schon lange abgezeichnet hat, ist nun fix: Robert Lewandowski wird den FC Barcelona im Sommer verlassen. Das teilte der spanische Meister am Samstag offiziell mit. 

Zuletzt gab es zwar Verhandlungen über eine Vertrasverlängerung, dabei konnte aber keine Einigung erzielt werden. Der Pole verlässt die Katalanen damit nach vier Saisonen. "Es ist Zeit, weiterzuziehen. Ich verlasse das Land mit dem Gefühl, dass meine Mission abgeschlossen ist. Vier Saisons, drei Meistertitel. Ich werde die Liebe, die ich von den Fans in meinen ersten Tagen erhalten habe, nie vergessen", so Lewandowski auf Instagram.

Wechsel nach Amerika?

Damit steuert der frühere Torjäger des FC Bayern München auf die wohl letzte große Entscheidung seiner Karriere zu. Interessenten gibt es reichlich: Vor allem Klubs aus Saudi-Arabien sowie mehrere Teams aus der MLS gelten als ernsthafte Optionen. Auch Vereine aus Italien – darunter Juventus und Milan – beobachten die Situation aufmerksam, dürften finanziell aber kaum mit den Angeboten aus Saudi-Arabien oder den USA mithalten können.

Lewandowski
© Getty

Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet zudem, dass Lewandowski verschiedene Szenarien prüft: ein weiteres Engagement im europäischen Spitzenfußball oder ein lukrativer Wechsel außerhalb Europas. Besonders die MLS soll für ihn attraktiv sein – auch wegen der Lebensqualität und eines möglichen sanfteren Karriereausklangs.

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