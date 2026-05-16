Real-Comeback: José Mourinho hat sich entschieden

Der Portugiese steht unmittelbar vor einer Rückkehr nach Madrid.

Schon seit Wochen wird über ein Comeback des 'Special One' bei den Königlichen spekuliert, nun könnte die spektakuläre Rückkehr tatsächlich bevorstehen. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht Jose Mourinho unmittelbar vor einem Engagement bei Real Madrid.

Die Verhandlungen zwischen den Königlichen und dem Star-Trainer sollen schon weit fortgeschritten sein. Mourinho soll allen Bedingungen von Real zugestimmt haben, es gebe keinerlei Probleme beim Vertrag, Gehalt, Projekt oder der sportlichen Vision, so Romano. Der Portugiese sei euphorisch und motiviert und könne seine Rückkehr nach Madrid kaum erwarten.

Rückkehr ins Bernabeu

Jetzt fehlt nur noch die finale Zustimmung von Real-Boss Florentino Pérez. Mourinho trainierte die Königlichen bereits zwischen 2010 und 2013, konnte mit Real aber nie die Champions League gewinnen.

Aktuell coacht der Portugiese Benfica, besitzt bei den Lissabonern aber eine Ausstiegsklausel.