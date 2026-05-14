Shakira & Madonna: So irre wird das WM-Finale

Wenn Amerika eine WM bekommt, dann bitte im XXL-Format. Ganz nach dem Motto „höher, lauter, größer“ macht die FIFA aus dem Finale der Fußball-WM am 19. Juli nicht nur ein Fußballspiel, sondern ein Entertainment-Spektakel nach Super-Bowl-Manier.

Denn was in den USA längst Tradition hat, hält nun auch beim größten Spiel der Fußball-Welt Einzug: eine Halbzeitshow mit absolutem Star-Aufgebot. Im MetLife Stadium vor den Toren New Yorks sollen Shakira, Madonna und die K-Pop-Boygroup BTS in der Pause für maximale Unterhaltung sorgen. Als kreativer Kopf hinter dem Mega-Event zieht Coldplay-Frontmann Chris Martin die Fäden.

Shakira ist die WM-Expertin

Die Richtung ist klar: Weniger klassischer Fußball-Abend, mehr amerikanische Show-Maschinerie. Schließlich gilt in den USA seit jeher: Je größer, desto besser. Und wenn es um Fußball-Hymnen geht, darf eine ohnehin nicht fehlen: Shakira ist längst so etwas wie die WM-Song-Expertin. Mit „Hips Don't Lie“ landete die Kolumbianerin 2006 in Deutschland, „Waka Waka (This Time for Africa)“ 2010 in Südafrika und mit „Dare (La La La)“ 2014 in Brasilien drei der wohl bekanntesten WM-Hits der jüngeren Fußball-Geschichte. Jetzt legt sie nach: Gemeinsam mit Burna Boy liefert sie mit „Dai Dai“ auch den offiziellen Song für die kommende Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.

Große Fußball-Bühnen kennt Shakira ohnehin bestens. Erst im vergangenen Jahr verwandelte sie beim Finale der Copa América in Miami die Halbzeitpause in eine Showbühne. Doch hinter Glitzer, Stars und Mega-Bühne steckt auch ein ernster Zweck: Nach FIFA-Angaben sollen mit dem Event bis zu 100 Millionen Dollar für Bildungs- und Fußballprojekte weltweit gesammelt werden. Wie sich das Ganze anfühlen soll? Chris Martin erklärte es im Gespräch mit Elmo aus der „Sesamstraße“ herrlich simpel: „Es wird gesungen, es wird getanzt, es gibt Musik.“ Heißt übersetzt: Die FIFA will aus dem WM-Finale kein normales Endspiel machen – sondern die größte Fußball-Show der Welt.