Top-Kandidat: Heißes Gerücht um Adi Hütter (56)

Der Vorarlberger steht vor der Rückkehr auf die Trainerbank.

Im Oktober 2025 wurde Adi Hütter von Monaco überraschend entlassen, nun könnte der Österreicher ein Comeback feiern. Wie die französische Sport-Tageszeitung „L“Equipe„ berichtet, ist der 56-Jährige bei Olympique Marseille im Gespräch.

Top-Kandidat

Der französische Traditionsklub befindet sich in der Krise. Mit Habib Beye kam erst im Februar ein neuer Trainer, mit Platz 6 in der Tabelle verpasst man jedoch die Qualifikation für die Champions League. Nun steht offenbar der nächste Trainerwechsel vor der Tür.

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Neben dem Österreicher sollen auch Bruno Genesio (ehemals Lille) und Ex-PSG-Trainer Christophe Galtier Kandidaten bei Marseille sein. Adi Hütter wurde zuletzt auch mit seinem Ex-Verein Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. An diesem Gerücht scheint allerdings nichts dran zu sein.