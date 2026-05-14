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Adi Hütter
© Getty

Trainer-Comeback

Top-Kandidat: Heißes Gerücht um Adi Hütter (56)

Von
14.05.26, 08:50
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Der Vorarlberger steht vor der Rückkehr auf die Trainerbank. 

Im Oktober 2025 wurde Adi Hütter von Monaco überraschend entlassen, nun könnte der Österreicher ein Comeback feiern. Wie die französische Sport-Tageszeitung „L“Equipe„ berichtet, ist der 56-Jährige bei Olympique Marseille im Gespräch.

Top-Kandidat

Der französische Traditionsklub befindet sich in der Krise. Mit Habib Beye kam erst im Februar ein neuer Trainer, mit Platz 6 in der Tabelle verpasst man jedoch die Qualifikation für die Champions League. Nun steht offenbar der nächste Trainerwechsel vor der Tür.

Adi Hütter
© Getty

Neben dem Österreicher sollen auch Bruno Genesio (ehemals Lille) und Ex-PSG-Trainer Christophe Galtier Kandidaten bei Marseille sein. Adi Hütter wurde zuletzt auch mit seinem Ex-Verein Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. An diesem Gerücht scheint allerdings nichts dran zu sein.

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