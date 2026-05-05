Theaterfest NÖ startet mit 3. Juni in Sommersaison

Das Theaterfest geht in die 33. Saison und bietet von Klassikern der Weltliteratur über Oper, Operette und Musical bis zu zeitgenössischen Stoffen alles. "Das Wichtigste für Kunst und Kultur ist es, dass es niederschwellig ist“, so Theaterfest-Obfrau Sprenger.

Ein "fairer und verlässlicher Partner für die Kultur“ will Niederösterreich weiterhin sein, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Montagabend auf der Bühne vor den Kunst- und Kulturschaffenden. Denn Kunst und Kultur seien ein wichtiger Motor für Wirtschaft und Tourismus. Im Jahr 2025 hatten über 225.500 Gäste die Veranstaltungen besucht.

Wunderschönes Treffen der niederösterreichischen Theaterfamilie

Für Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger war es ein "wunderschönes Treffen unserer großen niederösterreichischen Theaterfamilie. Für mich ist es eine riesige Freude, Teil dieser lebendigen Gemeinschaft zu sein, die einander trägt, inspiriert und unterstützt. Gerade in Zeiten, in denen gesellschaftliche Gräben sichtbarer werden, ist dieser Dialog, den wir miteinander führen und den wir mit unserem Publikum teilen, von unschätzbarem Wert. Die Proben in den meisten Spielorten haben schon begonnen, und ich kann jetzt schon versprechen, dass es ein toller Sommer wird!

Programm zum Start

Die Sommerspiele Schloss Sitzenberg (Bezirk Tulln) eröffnen am 3. Juni mit dem Schwank "Der Raub der Sabinerinnen“ den Theatersommer. Ab 17. Juni regiert bei den Sommerspielen Melk "Das Ministerium der Wahrheit“ von Jerome Junod nach George Orwells "1984“. Die Nestroy Spiele Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) gehen am 27. Juni mit der Posse "Mein Freund“ von Johann Nestroy in ihre 54. Spielzeit und sind damit das älteste Theaterfest-Mitglied. Für junges Publikum bietet das "Theaterfest for Kids“ ein umfangreiches Programm, es gibt sechs Produktionen an fünf Spielorten.