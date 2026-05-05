Drogendealer-Duo nach blutigem Streit um Geld festgenommen

Unter anderem ein Streit um Geld ließ zwei große Drogendealer auffliegen.

Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich ermitteln bereits seit Jänner gegen eine serbische Gruppe aus dem Bezirk Baden, die Drogen in großen Mengen nach Österreich schmuggeln und im Bezirk Baden gelagert haben soll. Von dort aus seien die Drogen in andere EU-Länder transportiert worden. Die Ermittler konnten schließlich einen 38-jährigen Serben als Hauptbeschuldigten ausforschen.

Ausschlaggebend war auch ein Streit in den Morgenstunden des 20. April kam in einer Wohnung in Enzesfeld-Lindabrunn zwischen dem 38-Jährigen und einem vorerst unbekannten Mann. Der 38-Jährige flüchtete im Zuge der heftigen Auseinandersetzung blutüberströmt aus der Wohnung. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte.

Die Beamten konnten einen 40-jährigen Serben als Angreifer ausforschen und noch am Tatort festnehmen. Der flüchtige, schwer verletzte 38-Jährige konnte während der Fahndung ebenfalls von Beamten angehalten werden. Er musste ins Spital gebracht werden.

Die weiteren Erhebungen ergaben, dass der 38-Jährige bereits im Dezember 2025 wegen Geldschulden, die durch Drogenverkäufe entstanden seien, vom 40-Jährigen schwer verletzt worden sei. Da er das Geld nicht aufbringen habe können, sei es im April zu der weiteren Auseinandersetzung gekommen.

15 Kilo Koks in Österreich verkauft

Bei der Einvernahme war der 38-Jährige geständig, in der Zeit von Sommer 2024 bis April 2026 im Auftrag des 40-Jährigen insgesamt 15 Kilogramm Kokain an verschiedene Abnehmer in Österreich rund 9 Kilogramm Kokain an Abnehmer in Deutschland, Tschechien, Slowenien und Ungarn verkauft zu haben.

Bei mehreren Hausdurchsuchungen sowie Durchsuchungen von Fahrzeugen konnten die Polizisten mit Unterstützung des Diensthundes „Ornella vom Grenzturm“ 7 Kilogramm Kokain und 8 Kilogramm Cannabisharz mit einem Straßenverkaufswert von etwa 645.000 Euro sicherstellen.

Der 40-jährige Beschuldige verweigerte die Aussage. Die beiden Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.