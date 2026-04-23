DIESE Superstars werden die neuen "Miami Vice"-Helden

Joseph Kosinski führt bei der Neuverfilmung der einstigen Kult-Serie Regie

Schon länger waren Michael B. Jordan (39) und Austin Butler (34) als Star-Duo für die Actionserie im Gespräch, nun ist es offiziell: Die US-Schauspieler übernehmen die Hauptrollen in der geplanten Kino-Neuauflage der Kultreihe "Miami Vice". Unter dem Titel "Miami Vice '85" soll der Film von US-Regisseur Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick", "F1") im August 2027 auf die Leinwand kommen, wie das Studio Universal Pictures laut "Hollywood Reporter" und "Variety" bestätigte.

Don Johnson und Philipp Michael Thomas © Getty

Die Actionserie "Miami Vice" mit den Detektiven James "Sonny" Crockett (Don Johnson) und Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas), die in Miami auf Gangsterjagd gehen, war in den 80er Jahren ein Riesenhit. Zu ihren Markenzeichen zählten die lockeren Sprüche und der Sex-Appeal der Hauptdarsteller. Die Serie lief in den USA von 1984 bis 1989 und war ab 1986 auch im deutschsprachigen Raum populär.

Star-Power mit Jordan und Butler

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Jordan holte im März mit seiner Doppelrolle in dem Vampirdrama "Blood & Sinners" den Oscar als bester Hauptdarsteller. Mit seiner Interpretation der Musiklegende Elvis Presley, des King of Rock 'n' Roll, im Biopic "Elvis" hatte sich Butler 2023 zumindest eine Oscar-Nominierung verdient.

Austin Butler © Getty

Schon 2006 gab es eine Spielfilm-Version von "Miami Vice" mit Colin Farrell und Jamie Foxx in den Hauptrollen. Krimi-Meister Michael Mann ("Heat", "Ferrari") gab dem Film damals einen - verglichen mit dem lockeren Ton der TV-Serie - bedrohlicheren Anstrich. Der geplante Film-Reboot "Miami Vice '85" soll sich wieder mehr am Stil der 80er-Jahre-Serie orientieren.